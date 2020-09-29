Son şampiyon Liverpool, Arsenal’i devirdi! Jota ilk maçında golle tanıştı

İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında son şampiyon Liverpool ve Arsenal karşı karşıya geldi.

Anfield Road’da oynanan maça hızlı başlayan Arsenal, 25. dakikada Alexandre Lacazette’nin attığı golle 1-0 öne geçerken Liverpool’un yanıtı ise gecikmedi.

28’de Senegalli yıldızı Sadio Mane’nin golüyle skora 1-1’lik eşitliği getiren Merseyside ekibi, dakika 34’te sol bek Andrew Robertson’un golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağlarken asist sağ bek Trent Alexander Arnold’dan geldi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Liverpool karşısında birçok kez beraberlik golüne yaklaşan Kuzey Londra ekibi, Fransız forvet Lacazette’nin ilk goldeki gibi yeteneğini sergileyememesi nedeniyle fırsatları tepti.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın oyuna aldığı Nicolas Pepe ve Edward Nketiah da aranan golün gelmesini sağlayamazken devreye Liverpool’un yeni transferi Diogo Jota girdi.

Yaklaşık 50 milyon Euro’ya transfer edilen yıldız futbolcu, Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıkarken oyuna girdiği 80. dakikadan sadece 8 dakika sonra skoru 3-1’e getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 9 yaptı. Arsenal ise ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.

ARSENAL ‘DÉJÀ VU’ YAŞADI!

Yeni transfer Jota’nın Liverpool formasıyla ilk maçında golle tanışması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Jota’nın 80. dakikada yerine girdiği Sadio Mane de, 14 Ağustos 2016’da Liverpool formasıyla ilk maçını Arsenal’e karşı oynamış ve gol atmıştı. Senegalli forvet karşılaşmada takımının ilk golünü atan isimdi.

*Déjà vu: Yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu. Anı daha önceden yaşamışlık hâlidir. Fransızca; déjà ve voir kelimelerinden oluşmaktadır