Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray tur için sahaya çıkacak.

GALATASARAY RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rangers – Galatasaray maçını Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçta Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Zorlu mücadele D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye'nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray'ın doğrudan rakibimiz İskoçya'nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler'den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.