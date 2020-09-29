Odessa-Ternopil maçında yumruklu kavga

Ukrayna’da yeni sezona hazırlanan takımların mücadelesi, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı. Basketbol takımları Odessa ve Ternopil’in maçında yumruklar havada uçuştu.
Ternopil oyuncusu Maksim Sandul, rakibine pota altında dirsek atmasının ardından Odessa oyuncusu Baden Jaxen, takım arkadaşına yapılan sert harekete sinirlendi.
Jaxen’in Sandul’a tepki vermesinin ardından saha bir anda karıştı!
İki takımın teknik ekiplerinin araya girmesinin ardından ortalık sakinleşirken maçın hakemleri maçı bitime 5 dakika kala bitirmek zorunda kaldı.