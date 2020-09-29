Lyon Islam Slimani transferi için harekete geçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Islam Slimani’yi transfer etmek için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Monaco’da kiralık olarak forma giyen Slimani bir önceki sezon da Süper Lig’de Fenerbahçe’de görev almıştı.

RMC Sport’ta yer alan habere göre; kadrosuna mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Lyon geçtiğimiz yıl Fransa Ligi’nde 18 maçta 9 gol 8 asistle oynayan Slimani’yi kadrosuna katmak için Leicester City ile resmi görüşmelere başladı.

SPORTİG LİZBON’DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

2016 yaz transfer döneminde Sportig Lizbon’dan 30.5 milyon Euro’ya transfer olan Cezayirli golcü daha sonra Newcastle, Fenerbahçe ve Monaco’da kiralık olarak forma giydi.

Sarı lacivertlilerde forma giydiği 15 maçta sadece 1 gol atan Slimani büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Monaco’da tekrar çıkış yakalayan 32 yaşındaki golcü geçtiğimiz günlerde Cezayir Milli Takımı formasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta da ağları havalandırırken ülkesi adına 30. golünü kaydetti. Böylece Slimani, ülkesinin tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu olarak tarihe geçti.