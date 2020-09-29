Los Angeles Clippers, Doc Rivers ile yollarını ayırdı

NBA’de sezonun şampiyonluk için en kuvvetli takımları arasında gösterilen Los Angeles Clippers’ta Doc Rivers’ın dönemi bitti!

2013-2014 sezonunda Clippers’ın başına geçen Rivers, tarihinde daha önce konferans finaline dahi kalamayan takımıyla Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets’a elenip, büyük şanssızlığı kıramamıştı! Nuggets, seride 3-1 geriden gelerek 4-3’le adını konferans finaline yazdırmıştı.

14 gün sonra 58. yaşını dolduracak olan Rivers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bana Koç’unuz olmama izin verdiğiniz için ve destekleriniz için teşekkür ederim. Bu işi aldığımda hedefim Clippers’a şampiyonluk getirmekti. Hedeflerimin çocuğunu gerçekleştirebilmeme rağmen hepsini başaramadım” dedi.

LA Clippers’ın ayrılığın karşılıklı anlaşarak olduğunu açıklarken, takım sahibi Steve Ballmer, Rivers’a ‘ölçülemez şekilde minnettar’ olduğunu söyleyerek, “Doc, Clippers için müthiş bir Koç’u, çalkantılı günlerde hep sağlam durdu. Çok maç kazandı ve takımın temelini attı” ifadelerini kullandı.

Clippers, Rivers yönetiminde 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde ederken; 6 kez yükseldiği play-off’larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi yaşadı.

KAWHI VE GEORGE İLE BAŞARI GELMEDİ

Boston Celtics’te Paul Pierce, Kevin Garnett ve Ray Allen gibi yıldızları bir araya getirip 2008 NBA Şampiyonu olan Rivers, Clippers’ta ise kadroya katılan son şampiyon Kawhi Leonard ve Paul George ile yarı finalden öteye gidemedi.

RIVERS, SAM CASSELL’İ İŞARET ETTİ

Doc Rivers görevden ayrılırken, 6 yıldır asistan koçlu olan Sam Cassell’in tercih edilmesini gerektiğini söyledi. Rivers’ın kendisi için “Başantrenör olmalı” dediği Cassell, 5 yıl Washington Wizards’ta antrenör olduktan sonra 2014’te Rivers’ın yanına gelmişti.

Clippers için takımın başına gelecek isimler olarak 2016’da Cavaliers ile şampiyon olan Tyronn Lue (Geçen sezon Clippers’ta Rivers’ın yardımcısıydı) ve Sam Cassell’in isimleri geçiyor.