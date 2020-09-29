Lampard çıldırdı! Alonso’yu herkesin önünde azarladı

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Chelsea, inanılmaz bir geri dönüşe imza atmıştı. İlk yarıdaki oyundan hiç memnun kalmayan Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Mateo Kovacic ve Marcos Alonso’yu oyundan almıştı.

İkinci yarıda oyunda olmayacakları kendilerine iletilen iki yıldızdan Kovacic, duş aldıktan sonra takım arkadaşlarının yanına gelerek maçın kalan bölümünü izlerken, Alonso ortalıkta görünmedi. Lampard, yedek futbolcuların oturduğu bölünde İspanyol futbolcuyu göremeyince, adeta çılgına döndü!

TAKIM ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE AZARLADI

Oyundan alındıktan sonra izin almadan takım otobüsüne giden ve maçın ikinci yarısını burada izleyen Alonso, Lampard’ın sert tepkisiyle karşılaştı. The Atletich’te yer alan habere göre durumu fark eden Lampard, 29 yaşındaki sol beke ateş püskürdü! Takım arkadaşlarının önünde İspanyol futbolcuyu azarlayan Lampard, takım içinden alınan bilgiye göre duruma oldukça sert tepki gösterdi.

“Lampard’ı hiç bu kadar sinirli görmemiştik” diyen olayın şahitleri, 42 yaşındaki çalıştırıcının Alonso’ya takım ruhunu zedelediği için sert bir dille uyarıda bulunduğunu belirttiler. Kaynaklardan biri, yaptığı açıklamada “Futbolcular, Lampard’ı hiç böyle görmediklerini söylediler. Maçın bitiş düdüğünden sonra Alonso’ya çok sinirlendi. Futbolcuların çoğu, Alonso’nun Chelsea’de bir daha forma giymesinin imkansız olduğunu düşünüyor” dedi.

MAÇ SONRASI ALONSO’YU ELEŞTİRDİ

Alonso, West Bromwich maçının ilk yarısında yaptığı iki hatayla, rakip takımın iki gol atmasını sağlamıştı. Oldukça kötü bir oyun ortaya koyan Alonso’nun yerine oyuna giren Cesar Azpilicueta, Chelsea’nin ikinci yarıda oparlanmasında etkin rol oynayan isimlerden biri olmuştu.

Lampard, maçın ardından Sky Sports’a yaptığı değerlendirmede de ilk yarıdaki 3-0’lık skordan Alonso’yu sorumlu tutmuş, tecrübeli futbolcunun performansını eleştirmişti. İngiliz çalıştırıcı, yenilen goller ile ilgili “Bireysel hatalardan goller yedik. İlki Alonso’nun kafasıyla topu tehlike bölgesinden uzaklaştıramaması nedeniyle oldu. Üçüncü golde de Alonso, rakibin kullandığı kornerde adamını kaçırdı” demişti.