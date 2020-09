Kurgu odasından, beşinci kez NBA Finalleri’ne: Erik Spoelstra’nın hikayesi!

DETAY HABER / METİN AKTAŞOĞLU ABD’de özellikle sporda insan hikayeleri, peri masallarını andıran ve ilham veren başarı öyküleri her zaman revaçta olmuştur. Bu hikayelerin başrolünde yer almak için yani hikayenizin anlatılması için bazen küçük bir an yeterli olur. Bazen de görkemli bir kariyer inşa etmeniz gerekebilir. İngilizce’nin hakim olduğu topraklarda kullanılan ‘underrated’ -yani değeri tam olarak bilinmemiş, hak ettiği değeri görmemiş- ifadesinin karşılığı olan isimlerden Erik Spoelstra’nın de hikayesi nihayet, şu günlerde daha yüksek sesle anlatılıyor.

NBA’de Miami Heat’i bir kez daha finale taşıyan Filipinler asıllı ABD’li başantrenör bu kez övgüleri üzerinde toplamayı başardı ve bunu da sonuna kadar hak ediyor. 2012 ve 2013 yıllarında iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve NBA şampiyonluğu elde etmiş ilk Asyalı-Amerikalı isim olan 49 yaşındaki koç kariyerinde beşinci kez finalde boy gösterecek. Ancak bu kez işler farklı. Bu kez kadrosunda Chris Bosh, Dwyane Wade ve LeBron James’i yok, Ray Allen’ı yok… Dört yıl üst üste NBA Finalleri’ne takımını taşıyan Heat, özellikle Big Three’nin (James, Wade, Bosh) gölgesinde kalmış ve hatta zaman zaman ‘oyuncuların şampiyon yaptığı koç’ olarak etiketlenmişti.

Spoelstra aslında bundan çok daha fazlası ve hikayesi de tam bir istikrar ve başarı hikayesi. Eski bir basketbol oyuncusu olan Spoelstra, University of Portland’da kolej kariyerini geçirmiş ve profesyonel oyunculuk günlerinde ise 1993-1995 yılları arasında Almanya’da TuS Herten ekibinde ter dökmüştü. Burada hem oyunculuk hem de asistan koçluk yapan Spoelstra, sırt problemleri nedeniyle oyunculuk kariyerinin çok uzun sürmeyeceğini de tahmin ederek 1995’te karşılaştığı reddedemeyeceği teklifi kabul etti!

TuS Herten’in iki yıllık yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Spoelstra, Miami Heat’in video koordinatörlüğü teklifini kabul etti ve 25 yaşında aktif basketbol kariyerine nokta koyarak ülkesine döndü. Spoelstra, karar verirken ne kadar zorluk yaşadığını “Bir sonraki yazı görebileceğim bile garanti değildi. Kararsızdım. Hayatımda verdiğim en zor karardı çünkü Almanya’da iki sene daha devam etme fırsatı sunulmuştu. Orada rüya gibi yaşıyordum” şeklinde anlatırken, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets ve New Jersey Nets’te yöneticilik yapmış baba Jon Spoelstra oğlunun yerinde olsa Almanya’yı tercih edeceğini “Basketbol oynuyorsun, para veriyorlar ve yiyip içiyorsun” sözleriyle ifade ediyordu. Ancak karar Erik’in kararıydı.

Erik Spoelstra started as a video coordinator for the Miami Heat and is now headed to his 5th Finals as the team’s head coach.

Hard work pays off (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/lKZQONr6Kt

