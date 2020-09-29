Kaos yaratan elle oynama kuralı değişmeyecek! Ama yumuşatılacak…

The Telegraph’ta yer alan habere göre; IFAB’ın büyük tartışmalara neden olan yeni ‘elle oynama’ kuralı, Premier Lig’de daha fazla ‘saçma’ penaltı verilmesini önlemek için yumuşatılacak. Hakemlerden elle oynama sırasında oyuncunun vücut pozisyonunun ne olduğu konusundaki yorumlarında daha gerçekçi olmaları istenecek.

Ancak yetkililerin kuralı tam anlamıyla devreden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok. Bu da Tottenham maçında Eric Dier’ın içinde olduğu pozisyonların yine de penaltı olarak değerlendirileceği anlamına geliyor.

Hakem Peter Bankes, 90+5’te Carroll ile hava topuna çıkan Dier’ın topa elle müdahale ettiğini belirtip Newcastle için beyaz noktayı göstermişti.

Yeni tavsiye kararına göre; Tottenham’a aleyhine verilen penaltı kararı yine doğru sayılsa da, Everton-Crystal Palace maçındaki pozisyon muhtemelen penaltı sayılmayacaktı. Çünkü Palace oyuncusu Joel Ward’ın kolu, top ona çarptığı sırada hafif şekilde uzanmıştı ve kuralda tanımlandığı gibi vücudunu pozisyonun akışına aykırı şekilde topa doğru hamle yapmamıştı.

Benzer şekilde, sezonun ilk maçında Victor Lindelof’un karıştığı pozisyon sonrası verilen penaltı kararı, Manchester United savunmacısının koşarken top koluna çarptığı için verilmeyecekti.

Ancak Tottenham’lı Dier’ın hareketi penaltı sayılacaktı çünkü oyuncunun kolu, bir yıl önceki değişikliğin ardından kural dışı olarak tanımlanan şekilde omuz seviyesinin üzerinde çıkmıştı.

Kural önceden yumuşatılsa kararlar nasıl olacaktı?

VICTOR LINDELOF – PENALTI YOK

Eğer kuralı hafifletme kararı önceden alınsaydı United aleyhine penaltı verilmeyecekti. Çünkü Jordan Ayew’in ayağından çıkan top, o sırada koşusunu sürdüren Lindelöf’ün eline çarpmıştı. Ve koşma eyleminin ‘doğal olmayan bir durum’ kategorisine sokulmaması penaltı verilmeyeceği anlamına geliyor.

MATT DOHERTY – PENALTI YOK

Harry Winks’in ayağından çıkan top Doherty’nin koluna çarpmıştı. Ancak Doherty, o sırada topa doğru hiçbir hamle yapmadan kıpırdamadan duruyordu ve kolunu rakibinin formasını çekmek için kullanıyordu.

JOEL WARD – PENALTI YOK

Lucas Digne’nin vurduğu top Ward’ın hafifçe uzanmış koluna değdi. Bu durum da ‘vücudun doğal olmayan’ bir şekilde bulunmaması nedeniyle penaltı sayılmayacaktı.

KAZANAN BİLE İSYAN ETTİ

Premier Lig’de 3 hafta geride kalırken bu kurala isyan etmeyen kalmadı. Tottenham maçının uzatmalarında bu kural sayesinde penaltı kazanan ve yenilgiden kurtulan Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce bile kural için “tamamen saçmalık” yorumunu yaptı.

Crystal Palace’ın deneyimli çalıştırıcısı Roy Hodgson kuralı “hiçbir şekilde kabul edilemez” şeklinde nitelendirirken futbolun zevkini mahvettiğini söyledi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, bu kural nedeniyle bazı takımların ceza sahası içine girip rakibin koluna değmesi için topa sertçe vurmanın taktik haline gelebileceğini ifade etti.

MENAJERLER DEVREYE GİRİYOR

Daha 3 hafta geçmesine rağmen sayısız tartışma yaratan kural için İngiltere’de menajerler yetkililerle konuşma hazırlığı yapıyor. Newcastle’ın hocası Bruce, “Premier Lig yönetimiyle görüşerek bu kararın durdurulmasını söylemeliyiz. Menajerler ve antrenörler bir araya gelmedi. Bu tamamen saçmalık” dedi.

Lehine çalınan penaltıya rağmen kuralı eleştiren Bruce, “Bugün bizim için çalınan penaltı için sevinebiliriz ama aleyhimize olsaydı mahvolurdum. Kesinlikle delirirdim. Roy haklı, çok komik” sözlerini sarfetti ve şunları ekledi:

“Eğer Dier’ın yaptığı gibi sıçrayacaksan, dengeni sağlamak için kollarının yukarı kalkmaması imkansız. Elle oynama kuralı 100 yıldır aynıydı. Şimdi oyunu mahvediyoruz.”

İLGİLİ HABER Elle oynama kaosunda bugün: `Sevdiğimiz oyuna ne oldu?`

KAFALAR DAHA DA KARIŞTI!

Eski futbolcu ve antrenörler Bruce, Hodgson ve Mourinho’yu destekleyen açıklamalar yaparken, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard da yeni kuralın elle oynama konusunda daha fazla kafa karışıklığı yarattığını söyledi.

“İnsanlar ceza sahasına girdiğinde kollarınızın doğal olarak farklı pozisyonlara geçeceğini herkes biliyor. Bu her zaman uygulaması zor bir kural oldu. Ancak durumu netleştirmeye çalışırken yanlış tarafa doğru gittik ve hiç de doğru hissettirmeyen bir şey yapıldı. Bunun değiştirilmesi için bir şeyler yapılabileceğini umuyorum.”

İYİLİKTEN MARAZ DOĞDU!

IFAB’ın yeni elle oynama kuralı aslında uzun süredir tartışmalara neden olan bir durumu daha da açıklığa kavuşmak için yapıldı. Yoruma açık, gri pozisyonları netleştirmek isteyen IFAB yönetimi, insanların buna alışması için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan bir IFAB yetkilisi, “Her zaman yeni bir kural geldiğinde birkaç hafta tartışma konusu olur” diyerek tepkilerden kurtulma peşinde…