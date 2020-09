Geceye damga vuran atışma! Jürgen Klopp’tan Roy Keane’e canlı yayında cevap

İngiltere Premier Lig’de oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşmasının ardından, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan efsane futbolcu Roy Keane ile teknik direktör Jürgen Klopp arasındaki konuşma geceye damga vurdu.

Liverpool’un 3-1 galip geldiği maçtan sonra Merseyside ekibinin performansını değerlendiren Keane, Klopp’un öğrencilerinin ‘zaman zaman özensiz’ olduğunu söylerken tecrübeli çalıştırıcıdan yanıt gecikmedi.

Keane’in yorumu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Klopp, “Bay Keane baştan savma bir performans sergilediğimizi mi söyledi?” diyerek tepki verirken şu ifadeleri kullandı:

“Bu oyun için kesinlikle bunu söyleyemeyiz. Olağanüstü bir performanstı. İlk saniyeden itibaren baskın bir oyun ortaya koyduk. Kalecimiz Alisson sadece bir kurtarış yaptı. Bunun dışında oynadığımız futbol olağanüstüydü. Üstelik sezonun başında böyle bir performans sergiliyoruz ve ben buna sadece ‘Vay be’ diyebilirim.”

“Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game…”

