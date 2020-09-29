Geceye damga vuran atışma! Jürgen Klopp’tan Roy Keane’e canlı yayında cevap

İngiltere Premier Lig’de oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşmasının ardından, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan efsane futbolcu Roy Keane ile teknik direktör Jürgen Klopp arasındaki konuşma geceye damga vurdu.

Liverpool’un 3-1 galip geldiği maçtan sonra Merseyside ekibinin performansını değerlendiren Keane, Klopp’un öğrencilerinin ‘zaman zaman özensiz’ olduğunu söylerken tecrübeli çalıştırıcıdan yanıt gecikmedi.

Keane’in yorumu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Klopp, “Bay Keane baştan savma bir performans sergilediğimizi mi söyledi?” diyerek tepki verirken şu ifadeleri kullandı:

“Bu oyun için kesinlikle bunu söyleyemeyiz. Olağanüstü bir performanstı. İlk saniyeden itibaren baskın bir oyun ortaya koyduk. Kalecimiz Alisson sadece bir kurtarış yaptı. Bunun dışında oynadığımız futbol olağanüstüydü. Üstelik sezonun başında böyle bir performans sergiliyoruz ve ben buna sadece ‘Vay be’ diyebilirim.”

“Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game…” Jurgen Klopp v Roy Keane pic.twitter.com/MIw47L6N0o — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2020

‘SÖZLERİMİ TAM OLARAK DUYMADINIZ’

Alman antrenörün yanıtına “Sözlerimi tam olarak duyduğunuzu sanmıyorum, devamını da dinlemelisiniz” karşılığını veren Keane ile Klopp’un tatlı-sert atışmaları bu konuşmanın ardından devam etti.

Klopp, “Yüzde yüz izleyeceğim. Maç içinde önemli anlarımız oldu. Açgözlü değilim ama her pozisyonu değerlendirmeliyiz. Daha fazla gol atabilir miydik? Evet. Sürekli yüksek tempoda oynadık. Cesurlardı ve onları zaman zaman cezalandırma fırsatımız oldu. Bu kadar yüksek tempoda oynamanın riskleri vardır. Ama maç içinde hiç hayal kırıklığına uğramadım” diyerek takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

Ligin ilk 3 maçında aldıkları üç galibiyetin ciddi bir puan olduğunu söyleyen Klopp, “Leeds, Chelsea ve Arsenal maçlarından 9 puan çıkardık ve bu gayet iyi” ifadelerini kullandı.

“BİR DE YENİLSELERDİ…”

Yayıncı kuruluşa yaptığı konuşmanın ardından basın toplantısına giden Alman teknik adam, burada daha sakin ve uzlaştırıcı bir açıklama yaptı.

“Onları konuşurken görmedim, yanlış anladım ama sorun yok. Her şey yolunda” diyen Klopp, “Kaba değildim. Savunmada özensiz olduğumuzu görmedim. Çünkü savunmamız gerçekten iyiydi. Arsenal’i 90 dakika boyunca sahip olduğunuz kalitede savunamazsınız. Maçın tüm anlarında gerçekten çok iyi savunmanız gerekir. Oldukça acımasızdık ve gerçekten iyi bir görüntü sergiledik” yorumunda bulundu.

Öte yandan Klopp’un canlı yayındaki sözlerini bitirmesinden sonra yorum yapan Keane ise “Bir de yenilselerdi neler söyleyecekti” demesi stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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