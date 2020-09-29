Galatasaray Kulübü ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Kulübü’nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği’nin 29 Eylül 2020 tarihli sevkleri, TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun sportmenliğe aykırı açıklamaları, Galatasaray Kulübü’nün ise Fenerbahçe maçındaki saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.

İŞTE TFF RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği’nce 29.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü Başkanı ALİ AHMET AĞAOĞLU’nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM’ın 27.09.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü’nün 25.09.2020 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 ve 7/4 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 ve 7/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü futbolcusu ERGUN CENGİZ’in 26.09.2020 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- NİĞDE ANADOLU FK antrenörü AHMET ÇELTİKÇİ’nin 26.09.2020 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALİ KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu UĞUR DURMUŞ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KADİR ARİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-SERİK BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-KIRKLARELİSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/4 ve 5/8 maddeleri ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/5, 5/1-2-3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- TARSUS İDMANYURDU Kulübü antrenörü OĞUZHAN BİRDAL’ın 26.09.2020 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TARSUS İDMANYURDU Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü antrenörü İBRAHİM GIRAK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü futbolcusu FERHAT DUMAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/9, 7/11 ve 7/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- KEMERSPOR 2003 Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-ARTVİN HOPASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü Başkanı AHMET ÖNCELİK’in aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 29.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu HASAN EMİROĞLU’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan PAYASSPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü Başkanı TURGUT BARAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 29.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü NİYAZİ BOYLU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 ve 7/4 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- BELEDİYE KÜTAHYASPOR futbolcusu ENES NALBANTOĞLU’nun 26.09.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-KAHTA 02 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- KAHTA 02 SPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-KAHTA 02 SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- ARHAVİ SPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ARHAVİ SPOR-YALOVASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 ve 7/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- SOMASPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan SOMASPOR-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/4 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

SOMASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA AYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 29.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/1 ve 6/5 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü futbolcusu OZAN ALTUNTAŞ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu TOLGA ŞAHİN’in 26.09.2020 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- İÇEL İDMANYURDUSPOR KULÜBÜ’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDUSPOR KULÜBÜ-ERBAASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/4 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/19 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- SİLİVRİSPOR Kulübü’nün 26.09.2020 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BURSA YILDIRIMSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/2 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.