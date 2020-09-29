Frutti Extra Bursaspor tarihi maça çıkıyor

7Days Euro Cup’ta 2020-21 sezonu bu akşam başlıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupası mücadelesi verecek olan Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşı karşıya gelecek. Kuruluşundan itibaren kısa sürede büyük başarılara imza atan Bursaspor'un bu önemli karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'ndan oynanacak olan karşılaşmada yeşil beyazlı takımın tek hedefi galibiyet.

D Grubu'nda mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un diğer rakipleri ise Cedevita Olimpija, CB Herbalif Gran Canaria, Promitheas Patras BC ve Nanterre 92. Bursaspor, bu akşam oynayacağı maçın ardından Cedevita takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.