Fenerbahçe Michael Frey’i Belçika ekibi Waasland Beveren’e kiraladı

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey’in, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren’e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “İsviçreli oyuncumuz Michael Frey’in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg’de forma giymişti.
2 sezon önce İsviçte ekibi FC Zürich’den 2.64 milyon Euro’ya alınan Frey sarı lacivertli forma altında 23 maçta 5 gol 1 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Alman ekibi Nürnberg’e 100 bin Euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla giden Frey, 20 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.
Santrfor bölgesine Enner Valencia ve Mbwana Samatta transferlerini yapan Fenerbahçe’de Frey gözden çıkarılmıştı.