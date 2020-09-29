Fenerbahçe Michael Frey’i Belçika ekibi Waasland Beveren’e kiraladı

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey’in, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren’e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “İsviçreli oyuncumuz Michael Frey’in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı. Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg’de forma giymişti.

VALENCIA VE SAMATTA TRANSFERLERİYLE GÖZDEN ÇIKARILDI

2 sezon önce İsviçte ekibi FC Zürich’den 2.64 milyon Euro’ya alınan Frey sarı lacivertli forma altında 23 maçta 5 gol 1 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Alman ekibi Nürnberg’e 100 bin Euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla giden Frey, 20 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.

Santrfor bölgesine Enner Valencia ve Mbwana Samatta transferlerini yapan Fenerbahçe’de Frey gözden çıkarılmıştı.