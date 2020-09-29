Fatih Terim’in aklı transferde, Erol Bulut’un aklı forvette

Mesut YILDIRIM / Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı savunmadan alıp hücuma taşıyacak bir oyuncu, yani ‘regista' istedi. Seri, bu özelliğe uyuyor. Terim'in Onyekuru benzeri bir sol açık talebi de var.

Galatasaray bu sezonki beşinci maçında en ciddi sınavını Fenerbahçe karşısında verdi. İlk dört maçta baskı yemeyen Cimbom'un düzeni, ezeli rakibinin çok koşan, presli, mücadeleci futboluyla bozuldu.

Sezona iyi başlayan Falcao, kanatlar çalışmayınca derbide topla buluşamadı, oyundan alındı. Terim, Onyekuru benzeri bir sol açık istiyor.

Takımın en dikkat çekici oyuncusu olan Taylan yine iyiydi ama takımı savunmadan alıp hücuma taşıyacak yeterlilikte değil. Bu yüzden Terim, bir ‘regista' isteğini dile getirip Seri'yi işaret etti.

Arda henüz yeterli seviyede değil, katkı yapamıyor. Kulübedeki isimler de üst düzey rakibe karşı etkili olamadı.

İrfan YİRMİBEŞ / Fenerbahçe’nin geride kalan 3 maçında santrfor, kanatlar ve forvet arkasındaki 4 bölgede 10 oyuncu forma giydi. Atılan toplam gol sayısı 2… Fenerbahçe'nin 0-0 biten son iki maçtaki 27 şutunun 5'i kaleyi buldu.