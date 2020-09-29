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Fatih Terim’in aklı transferde, Erol Bulut’un aklı forvette

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbi maçı, iki takımın eksiklerini ortaya çıkardı. SÖZCÜ muhabirleri Mesut YILDIRIM ve İrfan YİRMİBEŞ, bu eksiklikleri masaya yatırdı.

08:11 -
Haberler Fenerbahçe
Fatih Terim’in aklı transferde, Erol Bulut’un aklı forvette

Mesut YILDIRIM / Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı savunmadan alıp hücuma taşıyacak bir oyuncu, yani ‘regista' istedi. Seri, bu özelliğe uyuyor. Terim'in Onyekuru benzeri bir sol açık talebi de var.

  • Galatasaray bu sezonki beşinci maçında en ciddi sınavını Fenerbahçe karşısında verdi. İlk dört maçta baskı yemeyen Cimbom'un düzeni, ezeli rakibinin çok koşan, presli, mücadeleci futboluyla bozuldu.
  • Sezona iyi başlayan Falcao, kanatlar çalışmayınca derbide topla buluşamadı, oyundan alındı. Terim, Onyekuru benzeri bir sol açık istiyor.
  • Takımın en dikkat çekici oyuncusu olan Taylan yine iyiydi ama takımı savunmadan alıp hücuma taşıyacak yeterlilikte değil. Bu yüzden Terim, bir ‘regista' isteğini dile getirip Seri'yi işaret etti.
  • Arda henüz yeterli seviyede değil, katkı yapamıyor. Kulübedeki isimler de üst düzey rakibe karşı etkili olamadı.

İrfan YİRMİBEŞ / Fenerbahçe’nin geride kalan 3 maçında santrfor, kanatlar ve forvet arkasındaki 4 bölgede 10 oyuncu forma giydi. Atılan toplam gol sayısı 2… Fenerbahçe'nin 0-0 biten son iki maçtaki 27 şutunun 5'i kaleyi buldu.

  • Hücumda sıkıntı sürüyor. Fenerbahçe, 3 lig maçında sadece 2 gol atabildi. Derbiden önceki maçta 9 kişilik Hatayspor'un filelerini havalandıramadı.
  • Takımdaki en büyük sorunlardan biri bitiricilik. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde (0-0) 1'i isabetli 15 şut, Hatayspor maçında (0-0) 4'ü isabetli 12 şut buldu.
  • Hücumcular netleşmedi ve oyuncu istikrarı sağlanamadı. Geride kalan 3 maçta santrfor, kanatlar ve forvet arkasındaki 4 bölgede 10 oyuncu şans buldu: Frey, Ferdi, Deniz, Thiam, Valencia, Sinan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sosa ve Samatta.
  • Duran toplar dışında pozisyon sıkıntısı çekiliyor. Akan oyunda üretkenlik yok.
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