Dilencilik yapan eski NBA yıldızı Delonte West’e Mark Cuban’dan yardım eli

Geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medyaya düşen bir video, basketbolseverlerin yüreklerini sızlatmıştı. Videoda eski NBA oyuncusu Delonte West, sokak ortasında dövüldükten sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta da Dallas’ta bir kavşakta dilenirken görüntülenen West’in tedavisini, Dallas Mavericks takımının sahibi Mark Cuban üstlendi.

Sokakta yaşamaya başlayan West’e yardım elini uzatan Cuban. ESPN’e yaptığı açıklamada, eski basketbolcuya yeniden hayata tutunması için destek vereceğini açıkladı. West’i bir petrol istasyonunda gören Cuban’ın, eski basketbolcuyu alarak bir otele yerleştirdiği öğrenildi. West’in yakın bir akrabası da, TMZ’ye verdiği demeçte, 37 yaşındaki eski basketbolcuyu uyuşturucu tedavisi olması için bir kliniğe göndermek istediklerini, Cuban’ın da tedavideki tüm masrafları üstlenmeyi kabul ettiğini söyledi.

NBA’de oynadığı dönemde bipolar bozukluk teşhisi konulan West, basketbolu bıraktıktan sonra büyük bir çöküş yaşamış ve uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra sokaklarda yaşamaya başlamıştı.

West’in Dallas’ta dilenirken göründüğü bir fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP

— (@CallTcooks) September 22, 2020