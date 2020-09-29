Borussia Dortmund, Jadon Sancho için yapılan 100 milyon Euro’luk teklifi reddetti!

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, İngiliz devi Manchester United’ın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jadon Sancho için yaptığı çılgın teklifi reddetti.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; uzun süredir genç yıldızın peşinde olan M.United 5 Ekim’de sona erecek transfer dönemi öncesi Dortmund’a son teklifini 100 milyon Euro olarak yaptı. Yaz boyunca İngilizler’de en çok konuşulan isim olan Sancho için yapılan bu astronomik teklifi Dortmund kulübü kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 120 milyon Euro olan Sancho için daha yüksek bir bedel talep eden Bundeliga ekibi Manchester United’ın 100 milyon Euro’luk teklifine ‘hayır’ dedi.

POGBA’DAN SONRA EN PAHALI TRANSFER OLACAKTI

Sancho’yu belirledikleri fiyatın altına satmayı kesinlikle kabul etmeyen Dortmund bu transferde oldukça kararlı gözüküyor. Manchester United cephesi ise 2016’da Juventus’tan 105 milyon Euro’ya transfer edilen Paul Pogba’dan sonra kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyordu.

Eğer Manchester Unitede fiyatı artırırsa ve Dortmund’a bu kez teklifini kabul ettirebilirse son zamanların en pahalı transferlerinden birine imza atmış olacak.

Manchster City altyapısında yetişen Sancho’yu 2017’de yaklaşık 8 milyon Euro’ya transfer eden Dortmund aradan geçen 3 yılda oyuncuya müthiş bir değer kazandırdı.

Dormund formasıyla 102 maçta 35 gol 45 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki yıldız dev kulüplerin radarına girdi.