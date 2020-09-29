Asker olacaktı futbolcu oldu

Klimanjaro’nun Karları. Bu kitap, Tanzanya topraklarında geçen, Ernest Hemingway tarafından yazılan muhteşem eser. Doğu Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri, Tanzanya. Fakat Afrika kıtasının çoğu bölgesinde olduğu gibi, toprak sahalarda çocuklar top oynarken, geleceğin futbolcusu olma hayali kuruyorlar. Samatta, bu fakir ülkede doğdu. İyi futbol oynuyordu. Belki orduya katılacaktı. Yetenekliyseniz ve de şanslıysanız, futbol sizi bırakmaz. Önce Kongo ekibi Mezambe, sonra Belçika ve İngiltere Premier Lig. Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer. Bir özelliği var: Yenilgiyi hiç kabul etmez. Burada sisteme alışırsa, gol makinesi tabirini Samatta için rahatlıkla kullanabiliriz.

STRES DERBİSİ

Şahane, nefesleri kesen bir maç izleyemedik, maalesef. Galatasaray'ın büyük gol umudu Falcao, ceza sahasında topla buluşamadı. Bu, teknik heyetin düşünmesi gereken bir husus. Şöyle bir gerçek var: Bu maçlar öyle stresli oluyor ki, 2014'ten bu yana oynanan 12 derbinin 9'unda, ilk yarılarda, hep beraberlik var. Bu ilk yarılarda, iki takım ancak 5 gol çıkarabilmiş. 11 sarı kart, bu maçın önemli notlarından biri. Galatasaray- Fenerbahçe derbileri, taraftarlar için ne zaman soluk soluğa izlenecek maçlara dönecek? Ben de merakla bekliyorum.

HIRSIYLA TOPU ISIRIR

Aboubakar konusu büyük risk olarak yansıtıldı. Bu konuda, kendisini kontrol eden tıp insanlarının görüşü önemli. Gerisi Aboubakar'ın performansına kalmış. Futbolcu sakatlığı her yerde olabilir. Isınırken, antrenmanda, merdiven çıkarken bile. Şunu biliyorum: İyi bir Aboubakar, hırsıyla topu bile ısırır! Beşiktaş forması giyerken bunu kanıtlamıştı zaten. Biraz bekleyelim bence. Ortaya mükemmel bir performans çıkarsa kazanan Beşiktaş olacak çünkü…

VIDA’NIN İFLASI

Hırvatistan Milli Takımı ile neredeyse Dünya Kupası'nı kazanacak bir oyuncuydu. Nereden, nereye! İkili mücadeleleri kaybeden, durmadan arka bölgeye adam kaçıran bir oyuncu haline geldi. Daha bitmedi. Kalecisini zor durumda bırakan toplar atan, yerini hep kaybeden, temposu çok düşük bir stoper haline evrilmiş bir oyuncu izliyoruz. Vida ya kendine gelecek -ki ben bunu zor görüyorum- ya da transfer dönemi bitmeden veda edecek.