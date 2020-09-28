Uriyat Balspor Yelken Cup’ta ödüller sahiplerini buldu

27 Eylül tarihlerinde Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü BALSPOR ve Urla İskele Yat Kulübü URİYAT tarafından düzenlenen, 24 tekne ve 130 sporcunun katıldığı, URIYAT-BALSPOR YELKEN CUP’ın ikinci ve son ayağı Pazar günü tamamlandı. Balspor Yelken Şube Başkanı Kapt. Yiğit Aykurt, URIYAT Komodoru Mehmet Nardalı, URIYAT Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Nalbantoglu, ikinci ayak yarış başlangıcında hazır bulundular.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kupayı, IRC-1 sınıfında Bear, IRC-2 sınıfında Mercer-Blue Miles, IRC-3 sınıfında Kairos Balspor, tekneleri birincilik ile tamamladılar. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Urla Belediyesi Başkan Yardımcısı Yücel Işık, Balspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Müftüoğlu, Balspor Yelken Şube Başkanı Kapt. Yiğit Aykurt, GEO Tekno Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ertekin tarafından ödüller sahiplerine dağıtıldı.