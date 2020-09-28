Tarihe tanıklık etmek! Ronaldo 14 yıl üst üste başardı ve rekor artık çok yakın…

Derleyen: Ümit Genç | Futbol tarihinin en büyük isimlerini sayarken Cristiano Ronaldo’yu nereye koyacağımızı hala belirleyemedik… Çünkü yaşayan efsane tüm rekorları alt üst etmeye devam ediyor. ‘Daha ne kaldı?’ derken kendisi belki de bir daha başarılamayacak bir şeyler mutlaka buluyor…

Muhteşem kariyerinin 19’uncu sezonunu Juventus’ta geçiren Portekizli oyuncu dün gece Roma karşısında attığı gollerle yine 30 barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu 2020 yılında 30. kez ağları sarstı ve 14 yıl üst üste 30 veya daha fazla gol atmış oldu.

Roma ile 2-2 berabere biten maçın 44 ve 69’uncu dakikalarında sahneye çıkan Ronaldo kendisi için bir rekor daha geliştirdi. Yeşil sahaların tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Ronaldo Avrupa’nın beş büyük Ligi’nde 450 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Dün Roma ağlarını da boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, 2020 yılında tüm kulvarlarda attığı 30 golle en çok gol atan oyuncu oldu. Ronaldo'yu 26 golle Bayern’in yıldızı Robert Lewandowski takip ediyor.

REKORUN TAHMİNİ KIRILMA ZAMANI…

Dünya futbol tarihinin en çok gol atan isimleri listesinde bu yıl 80 yaşına girecek Brezilyalı efsane Pele’ye adım adım yaklaşan Ronaldo’nun zirveye yerleşmesi için sadece 15 gole ihtiyacı kaldı. 742 gole ulaşan Ronaldo’nun tüm zamanların rekoruna sahip Pele’yi (757) yakalamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli’nin gol atma periyoduna bağlı olarak bu rekorun tahmini kırılma zamanı Şubat 2021 olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMDA DA ALİ DAE’NİN REKORUNA ORTAK

Geçtiğimiz günlerde UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç’i 2-0 mağlup eden Portekiz’de 2 gol birden atan Cristiano Ronaldo, orada da 100 gol barajını aşarak İranlı Ali Dae'nin rekoruna ortak olmuştu.

1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atan Ali Dae uluslararası alanda en fazla gol atan milli futbolcu unvanına sahip.

Portekiz adına 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 golü atan Ronaldo milli takım kariyerinde 9 gol daha atarsa listede ilk sıraya yerleşecek.

RONALDO'NUN SAHİP OLDUĞU DİĞER REKORLAR!

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, şüphesiz spor tarihinin en büyük oyuncularından biri. Başarılı forvet, hem profesyonel hem de kişisel olarak her şeyi kazandı ve kariyeri boyunca bir dizi kupaya sahip oldu. Bu yıl 35 yaşına giren Ronaldo kulüp ve milli takım kariyerinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. İşte Ronaldo'nun sahip olduğu bazı rekorlar:

UEFA kulüp müsabaka golleri: 131

UEFA Şampiyonlar Ligi golleri: 129

UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol: 17 (2013/14)

UEFA Şampiyonlar Ligi final galibiyetleri: 5

3 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki altı maçın hepsinde gol atan tek oyuncu

11 düz UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol atan tek oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tek bir kulüpten 10 gol atan tek oyuncu: vs Juventus

En çok gol atan Real Madrid oyuncusu: 450

Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Dünya Kupası elemelerinde en çok gol: 61

UEFA Kulüp Futbolcusu / En İyi Oyuncu / Erkekler Oyuncu ödülleri: 4

UEFA.com kullanıcılarının Yılın Takımı'nda en çok maç: 14 (2004, 2007–2019)