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Simona Halep 470 km uzaktan doğum günü pastasını üfledi!

Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden Simona Halep, Sara Sorribes Torm'u yenerek tur atladı. Halep, karşılaşmadan sonra canlı yayına hologramla bağlanarak doğum günü pastasını üflemeye çalıştı.

SKOR DIŞ HABER
14:16 -
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Simona Halep 470 km uzaktan doğum günü pastasını üfledi!

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda 1 numaralı seri başı Romanyalı Simona Halep, 70 numaralı seri başı İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. 1 saat 22 dakika süren karşılaşmada Halep, 6-4 ve 6-0'lık setlerle rakibini mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Eurosport’un Londra’daki canlı yayınına hologramla bağlanan Simona Halep’e, doğum günü sürprizi yapıldı. Küçük bir pasta ile stüdyoda bulunan sunucu Barbara Schett-Eagle, Simona Halep’e mum üfletti! Halep, böylece 29. yaş gününü, teknolojiden faydalanarak, Paris’ten 470 km uzakta bulunan Londra’da kutlamış oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle 4 ay ertelemeli başlayan Fransa Açık’ta Halep, ikinci turda Irina Camelia Begu-Jil Teichmann eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fransa Açık Simona Halep