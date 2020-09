Simona Halep 470 km uzaktan doğum günü pastasını üfledi!

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda 1 numaralı seri başı Romanyalı Simona Halep, 70 numaralı seri başı İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. 1 saat 22 dakika süren karşılaşmada Halep, 6-4 ve 6-0'lık setlerle rakibini mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Eurosport’un Londra’daki canlı yayınına hologramla bağlanan Simona Halep’e, doğum günü sürprizi yapıldı. Küçük bir pasta ile stüdyoda bulunan sunucu Barbara Schett-Eagle, Simona Halep’e mum üfletti! Halep, böylece 29. yaş gününü, teknolojiden faydalanarak, Paris’ten 470 km uzakta bulunan Londra’da kutlamış oldu.

A pleasure to welcome 2018 #RolandGarros winner @Simona_Halep into our mixed-reality Eurosport Cube studio to discuss her straight sets victory over Sara Sorribes Tormo with @Babsschett.

All courts, all matches LIVE from Roland-Garros on Eurosport and Eurosport app. pic.twitter.com/qWkDB97hRW

— Eurosport (@Eurosport) September 27, 2020