Pep Guardiola ve savunma oyuncusu takıntısı: 450 milyon Euro harcadı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinde göreve geldiği günden bu yana savunma oyuncularının transferine yaklaşık 450 milyon Euro harcadı.

Yeni sezon öncesi Bournemouth’tan Nathan Ake’yi 45.3 milyon Euro bedelle kadrosuna katan mavi-beyazlılar, Leicester City karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyetten sonra Benfica’nın stoperi Ruben Dias’ın 68 milyon Euro+3.6 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer edildiğini açıkladı.

Nicolas Otamendi’yi 15 milyon Euro karşılığında Benfica’ya gönderen City, Haziran ayında 18 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Yan Couto’yu 6 milyon Euro’ya transfer ettikten sonra Girona’ya kiralık olarak gönderdi.

Bu arada Dias transferi, Kai Haverts (80 milyon Euro), Arthur Melo (72 milyon Euro) ve Victor Osimhen (70 milyon Euro) transferlerinin ardından Premier Lig’de mevcut transfer döneminin en pahalı dördüncü imzası oldu.

ARANAN KAN BİR TÜRLÜ BULUNAMADI!

Guardiola’nın pasa dayalı futbol anlayışı nedeniyle savunma oyuncularının önemi Manchester City için ekstra anlam kazanıyor. Ancak İspanyol çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana transfer ettiği oyunculardan beklediği verimi alamadı.

Deneyimli antrenör, Manchester City’deki ilk sezonunda 55.6 milyon Euro’ya John Stones’u ve 2 milyon Euro’ya Oleksandr Zinchenko’yu kadrosuna kattı.

2017-18 sezonunda savunmacılara 205 milyon Euro harcayan City, stoper Aymeric Laporte’ye 65 milyon Euro, sol bek Benjamin Mendy’ye 57.5 milyon Euro, sağ bekler Kyle Walker’a 52.7 milyon Euro ve Danilo’ya 30 milyon Euro ödedi.

Bir önceki sezon kaleci Claudio Bravo’ya 18 milyon Euro veren City, 2017-18’de Brezilyalı Ederson’u da 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

BAS BAS PARALARI…

2018-19 sezonuna gelindiğinde ise, PEC Zwolle’den Philippe Sandler’e 2,5 milyon Euro yatırım yapan City, Danilo’yu 37 milyon Euro’ya Juventus’a gönderdikten sonra Joao Cancelo’nun bonservisini 65 milyon Euro’ya satın aldı.

Altyapısında yetişen ancak 5.5 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’a kaptırdığı Angelino’yu bir yıl sonra 2019’da 12 milyon Euro’ya transfer eden İngiliz devi, aynı yıl sağ bek Pedro Porro için de 12 milyon Euro verdi.

Angelino geçen sezon devre arasında RB Leipzig’e kiralanırken, Porro sezon başında Sporting Lizbon’a gönderildi.

GİDENLER…

Guardiola döneminde sayısız savunma oyuncusunu kadrosuna katan Manchester City, bir o kadar futbolcuyla da yollarını ayırdı.

O isimlerden bazıları: Bacary Sagna, Vincent Kompany, Nicolas Otamendi, Gael Clichy, Eliaquim Mangala, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov ve Fabian Delph.