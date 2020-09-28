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Sözcü

Medipol Başakşehir 17 yaşındaki Ravil Tagir’i transfer etti!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in yeni adresi belli oldu. İstanbul ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

19:24 -
Haberler Başakşehir
Medipol Başakşehir 17 yaşındaki Ravil Tagir’i transfer etti!

Medipol Başakşehir, Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan Tagir’in imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ yer aldı.

Altınordu’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, Başakşehir’de 35 numaralı formayı giyecek.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Ravil Tagir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Medipol Başakşehir ravil tagir