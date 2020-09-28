Galibiyet yanılttı

Beşiktaş keşke Trabzonspor'u yenmeseydi. Bunun, takım için büyük bir yanılgı olduğunu, kadronun çok yetersiz olduğunu, yapılan transferlerin gidenleri aratacağını yazmıştık.

Sorun 1- Savunma bloğu çok yetersiz, kanatların Necip ve N'Sakala'nın hücuma katkıları yok denecek kadar az. Defansif olarak da kademelerde çok yetersizler. İki stoper Welinton ve Vida birbirlerinden nefret eden iki partner oyuncusu gibi birbirleriyle konuşmayıp uyarmıyorlar, çok dağınık ve uyumsuzlar. Bu kadar iletişimden kopuk bir defansın başarılı olma şansı neredeyse hiç yok.

Sorun 2- Orta sahada Dorukhan, Mensah ve Ljajic rakibe baskı ve pres yapma konusunda çok yetersiz. Rakibin çok rahat pas ve hızlı hücum yapmasına müsaade ediyorlar, Dorukhan çok ağır kalıyor. Mensah orta sahada oyunu çift yönlü oynamaya çalışıyor. Ama ne hücum ne de savunmada etkili. Ljajic ise Talisca ve Alex'in dörtte biri ancak olabilir. Orta sahayı da rakibe tamamıyla teslim eden Beşiktaş'ın galibiyet alma şansı yok.

Sergen Hoca'nın galibiyete ulaşmak için yaptığı doğru hamleleri ise sonuç vermedi.