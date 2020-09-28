Eskişehirspor’da Mustafa Özer dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da 6-0’lık Altay yenilgisinin ardından Mustafa Özer dönemi sona erdi.

Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Coşkun Demirbakan’ın görevden alınmasının ardından 26 Aralık 2019 tarihinde Eskişehirspor’a imza atan Mustafa Özer, kırmızı-siyahlı takımın başında 21 maça çıktı. Mustafa Özer yönetimindeki Eskişehirspor, 21 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Altay karşısında alınan hezimet sonrası Mustafa Özer, istifa edebileceğinin sinyallerini vermişti.

Mustafa Özer, basın toplantısında şunları söylemişti:

“Eskişehirspor camiasında özür diliyoruz. 6-0’dan sonra konuşmak gerçekten kolay değil ama kimse elinizdeki sakat veya Covid-19 bulaşmış oyuncularınıza bakmaz. Üzgünüz, hafta içinde yönetimimizle oturup Eskişehirspor’un menfaati için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bunu herkes net bilsin… Eskişehirspor gerçekten zor günler geçiriyor. Söylenecek fazla bir şey de yok gerçekten çok üzgünüz. Kulübe geldiğimden beri ilk defa bu kadar farklı bir mağlubiyet aldım.”

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