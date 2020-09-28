Elle oynama kaosunda bugün: ‘Sevdiğimiz oyuna ne oldu?’

Editörün notu: Gün geçmiyor ki elle oynama kuralı ile ilgili bir sitem/isyan görmeyelim. Bu isyanlar ülkemizde mağdur olan takımın kararlara itirazı olarak gerçekleşirken, İngiltere’de kuraldan fayda sağlayanlar da sesini yükseltmeye başladı.

Sözcü Skor olarak daha önce kuralın oyunun doğasına nasıl zarar verdiğinin altını çizmiş, elle oynama pozisyonlarının endirekt vuruşla cezalandırılmasını önermiştik.

‘Elle oynama’ tragedyasında son gelişmelere bakalım.

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Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle United dün karşı karşıya geldi. Mourinho'nun ekibi, Newcastle karşısında galibiyeti tartışmalı bir penaltı düdüğüyle kaçırdı! Hakem Peter Bankes, 90+5'te Carroll ile hava topuna çıkan Dier'ın topa elle müdahale ettiğini belirtip Newcastle için beyaz noktayı gösterdi.

Jose Mourinho maç sonunda yaptığı açıklamada, “İki puan kaybettik. Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Para vermek istersem, İngiltere Futbol Federasyonu'na değil hayır kurumlarına veririm” dedi.

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Ancak 95 dakika isabetli bir şut atamadan 1 puan kazanan Newcastle’ın menajeri Steve Bruce korkusuzca kendisine beraberliği getiren kuralı eleştirdi.

“Bunun elle oynama olduğunu söyleyecekseniz hep beraber toplanıp gidelim. Bu saçmalık, bu kural saçma sapan. Bugün bize yaradı ama gülünç. VAR sadece çok açık pozisyonlarda devreye girmiyor muydu? Bu gülünç. Bu kuralları ve onları yapanları sorgulamalıyız. Dün de Roy Hodgson’ı gördük. Saçma bir düdükle dün Everton’a maç kazandıran golleri gördük, bu akşam da aynı derecede bir saçmalığa şahit olduk.”

Peki Roy Hodgson’a ne olmuştu? Kurt hocanın çalıştırdığı Crystal Palace, önceki gün Everton ile oynanan maçta yine çok tartışmalı bir ‘elle oynama penaltısı’ ile sahadan mağlup ayrıldı.

Hayır kurumları yerine Federasyon’a bağış yapmayı göze alan Hodgson, lafını esirgemeyecekti:

“Bildiğim ve aşık olduğum oyunun geldiği durum ile ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Buna (elle oynama kuralı) nasıl müsaade ettiğimizi anlayamıyorum. Lig, hakemler, koçlar, menajerler, oyuncular… Her maçta karşımıza çıkan böyle bir durumun olmasına nasıl izin verdik? Tüm olanlar koca bir saçmalık.

Geçen hafta takımım bir penaltı kazandığında kararı eleştirdim, bence penaltı değildi. TV’de izlediğim Neal Maupay’in elle oynama pozisyonu da penaltı değildi. Bence kural saçmalıktan ibaret. Penaltıyı biz de alsak saçma, rakibimize de çalınsa saçma ve bence tek bir amaca hizmet ediyor… Polemik, tartışma ve dramatik anlar yaratmak.”