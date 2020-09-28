Denizlispor’u Antalyaspor deplasmanında Pantilimon da kurtaramadı: 1-0

Süper Lig’de 3. haftanın son maçında sahasında Yukatel Denizlispor’u ağırlayan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 58. dakikasında Veysel Sarı’nın attığı golle 1-0 öne geçen Antalyaspor, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla kazandı.
Ligdeki ikinci galibiyetine ulaşan Antalyaspor puanını 7 yaparken, ikinci yenilgisini alan Denizlispor ise 1 puanda kaldı. Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Denizlispor sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.
PANTILIMON YETMEDİ!
Denizlispor’un kalecisi Costel Pantilimon 1-0’lık yenilgiye rağmen maç boyunca yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk yarıda çok net pozisyonları savuşturarak takımının soyunma odasına gol yemeden gitmesini sağlayan Pantilimon, Veysel Sarı’nın golünde ise, ceza sahası içindeki karambolde çaresiz kaldı. Denizlispor kalesine 10 şut çeken ve 5 isabet yakalayan Antalyaspor, 3 net gol şansında 33 yaşındaki Rumen kaleciyi geçmeyi başaramadı.
- MAÇTAN DAKİKALAR
- 8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy'in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.
- 29. dakikada Recep Niyaz'ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.
- 34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton'a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin şutu kalecide kaldı.
- 58. dakikada Nuri Şahin’in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı’nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
- 61. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.
- 82. dakikada Podolski'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un dokunuşu Pantilimon'da kaldı.
- 83. dakikada Frediy'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
- 90. dakikada Rodella'nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.