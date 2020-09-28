Berabere biten derbinin tek kazananı: Erol Bulut

Maç öncesi analizlere bakıldığında kağıt üzerinde formda Galatasaray’ın favori gösterildiği ancak, sahada Fenerbahçe’nin oyun anlayışının kabul edildiği bir derbi izledik. Henüz ideal kadrosunu bulamayan ve santrforu 2 gün önce takıma katılan Fenerbahçe’nin derbideki tek şansı Erol Bulut’un taktik tahtasına yazdığı senaryonun gerçekleşmesiydi; öyle de oldu.

Galatasaray her ne kadar 4’te 4 yapmanın verdiği moralle derbiye çıksa da, dar kadrodan kaynaklanan fiziksel yorgunluk, diri Fenerbahçe karşısında gözle görülür bir hale geldi. İkinci yarıda temposu düşen Galatasaray’ı fark eden Terim’in Babel-Diagne-Etebo üçlüsünü aynı anda oyuna alması beklediği reaksiyonu getirmedi.

Çünkü maçın başından sonuna kadar Erol Bulut’un verdiği direktiflerden sapmayan bir Fenerbahçe izledik. Özellikle stoperde Lemos’un sağlam duruşu, geride kalan 2 haftada bilindik görüntüsünden uzak Gustavo’nun kendine gelmesi Fenerbahçe’yi arka tarafta derli toplu gösterdi. Şüphesiz Altay Bayındır’ın kurtarışları da hepsinin toplamından daha fazla güven verdi.

Ancak hücumdaki üretkenlik sıkıntısı devam ediyor. Sosa’nın fizik-kondisyon olarak tam kapasite olmadığı yüzüne yansıyor. Transferi olay olan Mert Hakan ise henüz yarattığı sansayona layık olamadı. Orta sahada topu ileriye taşıyan tek isim Ozan Tufan’dı. Özellikle Galatasaray’ın geriden oyun kurmasına engel olma görevinin hakkını verdi. Kanatlarda ise Thiam ve Deniz Türüç savunma görevlerine verdikleri önemi hücumda sergilese çok farklı bir sonuçtan bahsediyor olabilirdik. Enner Valencia ise mücadelesiyle takımın 11’inde yeri olduğunu gösterdi.

Rakip ceza sahasında topla buluşma, ceza sahasına orta, ikili mücadele, top kapma ve daha birçok istatistikte Fenerbahçe ezeli rakibine üstünlük sağladı. Ama tek eksiği gol ve golü yaratacak oyuncu eksikliğiydi. Milli ara Fenerbahçe’nin bu derdine ilaç gibi gelecektir.

Maç öncesi analizimde Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı iki kat daha fazla mücadele etmesi gerektiğini söylemiş ve şunu eklemiştim; “Yeni hoca ile gelen yeni futbol anlayışını, ilk kez birlikte oynayacak bir oyuncu grubuna işleyebilmek maharet isteyen bir durum.”

Erol hoca bu maharete sahip olduğunu Fatih Terim gibi bir teknik adam karşısında gösterdi. Uzun zaman sonra savunmada güven veren bir takım izleten Fenerbahçeli futbolcular ise, beraberliğe rağmen ortaya koydukları mücadele ile nasıl bir potansiyele sahip olduklarını ispatladı.

Şimdi yapılması gereken, hücum oyuncularını toparlayarak tam bir takım halinde hedefe ilerlemek.