Bam Adebayo uçtu, Miami Heat, NBA Finalleri’nde Los Angeles Lakers’ın rakibi oldu!

NBA’de Doğu Konferansı Finalleri’nin 6. maçında Miami Heat, Boston Celtics’i 125-113’lük skorla mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve adını finale yazdırmayı başardı. 2014’ten bu yana ilk kez NBA Finalleri’nde boy gösterecek olan Heat, 10 yıl sonra finale çıkmayı başaran Los Angeles Lakers’la şampiyonluk mücadelesi verecek.

NBA tarihinde ilk kez, bir önceki sezon playoff göremeyen iki takım finalde mücadele edecek. Bu tarihi durumun yanı sıra Miami Heat de eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 1999’da final oynayan New York Knicks’in ardından ilk kez 5. veya daha düşük sıradan playoff’a giren bir takım adını finale yazdırdı. Sezonu .603 galibiyet oranıyla bitiren ve 5. sıradan playoff’a kalan Heat, tüm zamanlarda finale yükselen tüm takımlar arasında, en düşük üçüncü normal sezon galibiyet oranıyla bu başarıya imza attı.

Heat tarihe geçecek!

Heat, Lakers’ı alt etmeyi başarırsa, 1995’te 6. sıradan playoff’a girip şampiyon olan Houston Rockets’ın ardından ikinci en düşük sıradan gelen NBA şampiyonu olacak. 1995’te Rockets, Orlando Magic’i 4-0’la süpürmüştü. 1999’da yine özel bir sezonda (lovakt nedeniyle normal sezon 50 maç sürmüştü) Knicks, 8. sıradan gelip finale yükselmiş ancak San Antonio Spurs 4-1’le şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bam Adebayo 32 sayı ve 14 ribaundla maça damgasını vururken serinin kahramanlarından çaylak Tyler Herro ise 11’i son çeyrekte olmak üzere 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydetti. Heat’in deneyimli yıldızı Jimmy Butler 22 sayılık katkı verdi.

Celtics’te ise Jaylen Brown 26 sayı buldu, Jayson Tatum ise 24 sayısının yanına 11 de asist ekledi. Marcus Smart ve Kemba Walker da 20’şer sayı kaydetti. Bu dört ismin dışında istediği sayı katkısını bulamayan Celtics’in macerası sona erdi. Walker, “Eğlenceli bir serüvendi. Hazmetmesi zor olacak ancak çok çabaladık” ifadelerini kullandı. Seri boyunca 21.8 sayı ortalaması yakalayan ancak serinin beşinci maçında 13 sayıda kalan Adebayo, 5. maçtaki yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve galibiyetin ardından “Onun yükü omuzlarımdaydı ve bir performans ortaya koymak zorundaydım. Günün sonunda her şeyimi sahaya verdim ve nihayetinde galibiyete ulaştık” dedi.

Heat’in başantrenörü Erik Spoelstra, 2012 ve 2013’te şampiyonluğa ulaştığı ve şimdi Lakers’la aynı başarıyı hedefleyen eski oyuncusu LeBron James’le finalde karşı karşıya gelecek olmaları hakkında “Kimle karşılaşacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

Lakers 17., Heat 4. şampiyonluk için!

Batı Finali’nde Denver Nuggets’ı 4-1’le geçen Los Angeles Lakers, 17. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Miami Heat ise 2006, 2012 ve 2013’ün ardından dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşamak için finalde mücadele edecek. Final serisinin ilk maçı 1 Ekim Perşembe gecesi TSİ 04.00’te başlayacak.