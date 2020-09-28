Ansu Fati’nin gecesi! 2 gol attı 1 de penaltı aldı…

Barcelona’nın 17’lik yıldızı Ansu Fati, La Liga’da sezona muhteşem bir başlangıç yaptı… Barcelona’nın Villareal’i 4-0 mağlup ettiği maçta fırtına gibi esen Fati gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 70 dakika sahada kalan Fati 63 kez topla buluştu, 2 isabetli şutta 2 gol attı, 1 penaltı aldı, 8 ikili mücadelenin 6’sını kazandı.

Gine asıllı İspanyol futbolcu Villarreal karşısında adeta döktürdü. Sahaya ilk 11’de çıkan Ansu Fati 15’inci dakikada gelişen hızlı atakta Jordi Alba’nın pasına tekte müthiş bir vuruş yaparak Barça’da sezonun açılışını yaptı.

PENALTIYI ALDI MESSİ’YE BIRAKTI

4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan genç yıldız Coutinho’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bitiriciliğini konuşturan Fati düzgün bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı.

35’te bir de penaltı aldıran Ansu Fati atışı Messi’ye bıraktı. Arjantinli yıldız La Liga’daki 57’inci penaltı golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

İlk yarı sona ererken Pau Torres’in kendi ağlarına gönderdiği golle 4-0 yapan Barça 3 puanı ilk yarıda cebine koyarak maçı bitirdi.

1936’DAN BU YANA FORMA GİYEN EN GENÇ İSİM

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 33 maça çıkan geleceğin yıldızı 8 gol 1 asist yaptı. Suarez’in gidişi sonrası Ronald Koeman’ın yeni prensi olması beklenen Fati sezonun ilk maçında performansıyla göz doldurdu. La Masia’nın yetiştirdiği ender isimlerden biri olan Fati Barça’nın geleceği olarak gösteriliyor.

Gine Bissau asıllı İspanyol futbolcu, kariyerine Sevilla altyapısında başladı. 2012’de Barcelona altyapısına geçen genç yıldız, geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselmişti. 17 yaşındaki forvet oyuncusu, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 1 gol atmayı başardı.

Ansu Fati, UEFA Uluslar Ligi’nde forma giydiği Almanya maçında ülke tarihine geçmeyi başarmıştı. Genç hücum oyuncusu Almanya ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna girerek ülkesinde 1936’dan bu yana A Milli formayı giyen en genç oyuncu olmuştu.

Ukrayna’yı 4-0 yendikleri maçında 32. dakikasında da fileleri havalandıran Fati ülke tarihinin en genç golcüsü olmayı başardı. Ayrıca dünya şampiyonu olmuş ülkeler baz alındığında en genç golcü unvanının da sahibi oldu. 17 yaş 311 günlük olan Fati bu rekorlarıyla yeteneklerini bir kez daha kanıtlamayı başardı.

400 MİLYON EURO’LUK SERBEST KALMA MADDESİ

İspanyol basını geçtiğimiz günlerce Ansu Fati için Barcelona’ya 150 milyon Euro transfer teklifi geldiğini ancak Katalan ekibinin bu rakama reddettiğini duyurmuştu. Bu arada Ansu Fati’nin 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesinde 400 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade ediliyor.