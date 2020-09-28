Ali Sami Yen’i yıkan adam: Selçuk Şahin futbolu bıraktı!

DETAY HABER – Alican ÖZCAN | Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Selçuk Şahin, yaklaşık 22 yıllık profesyonel kariyerine nokta koydu.

Fenerbahçe’de geçen 12 yılın dışında A Milli Futbol Takımı formasını da terleten 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ev 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Silifkespor’da başladığı kariyerine Hatayspor ve İstanbulspor’da devam eden Şahin, 2003 yılında henüz 22 yaşındayken Fenerbahçe’ye imza attı.

Sarı lacivertli kulüpte geçirdiği 12 yılda, taraftarın her kötü sonuç ardından ‘günah keçisi’ olarak seçtiği Şahin, tepkilerin de odak noktası oluyordu.

Ancak hiçbir zaman pes etmeyen ve sahadaki mücadelesini bırakmayan Şahin, o dönemlerde “Artık alıştım” dediği protestolara kulağını kapatıp sahadaki işini yapmaya odaklanan bir futbolcuydu.

Artık teknik direktör olma hayalinin peşinden gidecek olan ‘eski futbolcu’ oldu…

‘SAMİ YEN BENİM GOLÜMLE YIKILDI’

Uzun boylu, defansif yönü kuvvetli, güçlü ön liberoların nadir geldiği Türk futbolunda Selçuk Şahin’in kendisine ait bir stili vardı. Teknik açıdan eksik olduğu için sürekli eleştiri konusu olan Şahin’in, kariyeri boyunca birçok kritik maçta attığı goller ve asistler olması da ironik bir detay olarak hafızalarda yer alıyor. Özellikle Galatasaray derbilerinde attığı goller, onun Fenerbahçe taraftarı ile arasındaki buzları eritirdi.

“Şampiyon olduğumuz sezon gol attığım son Sivasspor maçı var unutamadığım. (Eski) Ali Sami Yen Stadı'nda son maçta Galatasaray'ı benim golümle 1-0 yenmiştik o maçı söyleyebilirim. Ali Sami Yen son olarak benim attığım golle yıkıldı. Bu da benim açımdan güzel bir anı oldu.”

‘SELÇUK GİBİ KARAKTERLİ OYUNCULAR LAZIM’

Kariyerinde çok önemli teknik adamlarla (Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, İsmail Kartal) çalışan Şahin, tüm tepkilere rağmen bütün hocaların takımında görmek istediği bir oyuncuydu. Sahadaki artılarının yanında, enerjisiyle saha dışında da takım için itici bir güçtü.

Fenerbahçe’nin son şampiyonluğundaki kadroda yer alan Şahin hakkında dönemin teknik direktörü Ersun Yanal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fenerbahçe’ye Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncular lazım, müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir adamdı. Selçuk’un başka özellikleri, yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi.”

ACILAR, SEVİNÇLER VE BİR TELEFONLA AYRILIK!

2015’te Fenerbahçe’den buruk şekilde ayrılan Selçuk Şahin, 100. yılda şampiyonluğu yaşadı, 2006’da Denizli’de 2010’da ve 2012’de Kadıköy’de son maçta kaçan şampiyonluklarda vardı. Camia için çok ağır günlerin geçtiği 3 Temmuz Şike Davası döneminde takımın ‘ağabeyi’ olarak rol aldı.

Ancak aradan geçen 12 yılın sonunda yaşanan ayrılıkla ilgili olarak “Ayrılmamız çok doğal. Kulübe kazık çakacak halde değilim. Ama keşke bir telefonla olmasaydı” diyerek sitem dolu sözler sarfetti.

3 Temmuz’da yaşanan süreçte “Küme düşmeyi göze almıştık. Düşersek para pul istemediğimizi söylemiştik” diyerek kendi taraftarının en çok protesto ettiği kişi olmasına rağmen bu camianın evladı olduğunu her seferinde dile getirdi.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ 2-2!

Selçuk Şahin denilince futbolseverlerin en unutamadığı anlarından biri de şüphesiz, 2010 yılında kaçan şampiyonluktaki son maçta yaşananlar. Kadıköy’deki son maçta Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakibi Bursaspor ile yarışıyordu. Trabzonspor kalesinin maç boyunca bombardımana tutan Fenerbahçe, 1-1 devam eden karşılaşmada bir türlü aradığı üstünlük golünü bulamıyordu. Oyunun sonlarına doğru yerini Christian’a bırakan Selçuk’un ”Bursaspor-Beşiktaş maçı 2-2 bitti” diyerek saha içindeki takım arkadaşlarına yaptığı hareket ve Fenerbahçe’nin o dakikadan sonra karşılaşmanın sonunu getirmek için vakit geçirmesi Kadıköy’de hafızalara kazındı. Statta yapılan “Bursaspor maçı 2-2” anonsuyla Fenerbahçeli taraftarlar saha içine girerek şampiyonluk kutlamalarına başlamış ancak, Bursaspor’un 2-1 galip gelerek şampiyon olduğu haberiyle yıllarca unutulmayacak bir travma yaşanmıştı.

“BU CÜMLEYİ YAZMAK ZOR AMA…”

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İsviçre’nin Wil 1900 takımında 6 ay forma giydi ancak memleket hasreti vurunca 2016’da Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 2017’de Göztepe’de bir sezon forma giydikten sonra yeniden Başkent ekibine dönen Şahin, son olarak 2019’da Bursaspor’a transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca 517 maça çıkan 33 gol atıp 26 asist yapan Şahin, A Milli Futbol Takımı ile de 25 kez sahaya çıktı. Yaklaşık 22 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ardından sahalara veda eden Şahin şu sözleri kullandı:

“Futbol benim çocukluk aşkımdı ve futbolcu olabilmek için bütün engelleri aşarak hayallerime kavuştum.

Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene…

Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum.

Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum.

Ve bu uzun yolculukta;

Hayallerimi başlatan Silifkespor’a

Kariyerimde önemli bir sıçrama yaşatan Hatayspor’a

Futbolu gerçekten öğrendiğim İstanbulspor’a

Sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren ve çocukluk aşkım Fenerbahçe’ye

Başka bir kültür yaşatan FC Wil’e

Türkiye’ye tekrar dönmemi sağlayan ve özlediğim heyecanı tekrar yaşatan Gençlerbirliği’ne

Oynamaktan, camianın içinde olmaktan büyük keyif aldığım ve gurur duyduğum şanlı Göztepe’ye

Çok büyük bir futbol ailesi olan Bursaspor’a

Ve son olarak bu camialarda bana görev veren, güvenen yönetici abilerime, hocalarıma, oyuncu arkadaşlarıma, çalışan emekçilere ve olmazsa olmaz bütün taraftarlara sonsuz teşekkürler.

Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin.

Her son bir başlangıçtır.

Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla

Hoşçakalın…”