Yıldızlar devreye girdi, Inter Fiorentina’yı iki dakikada devirdi!

İtalya Serie A’da ilk haftayı bay geçen Inter, sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Fiorentina Christian Koume’nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Inter 19. dakikada Romelu Lukaku ile beraberlik golünü buldu ancak ‘VAR’ uyarısıyla gol iptal edildi.

Ancak 45+2’de Lautaro Martinez’in attığı golle Inter soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Inter, 52’de Federico Ceccherini’nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçse de bu sevinç fazla uzun sürmedi.

Bu gole çabuk tepki veren konuk ekip, 57’de Gaetano Castrovilli ve 63’te Federico Chiesa’nın ayağından bulduğu gollerle bir anda 3-2’lik üstünlüğü yakalarken Fransız yıldız Franck Ribery iki golün asistini yapan isim oldu.

Geriye düşen Inter’de teknik direktör Antonio Conte yaptığı oyuncu değişiklikleri ile oyuna müdahale ederken Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Radja Nainggolan ve Achraf Hakimi gibi yıldızları oyuna soktu.

Bu değişiklikler sonrası hareketlenen Inter oyuncuları 87’de Romelu Lukaku ve 89’da Danilo D’Ambrosio’nun attığı gollerle sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılmasını bildi.

SERIE A’DA GECENİN SONUÇLARI

Torino 2-4 Atalanta

Cagliari 0-2 Lazio

Sampdoria 2-3 Benevento