Sergen Yalçın iki yıldızın biletini kesti: Ya gidecekler ya da…

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş’ın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Sergen Yalçın, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Kadronun son durumu hakkında konuşan Sergen Yalçın “Lens ve Umut Nayir’i artık kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takıma gidecekler ya da dışarıda kalacaklar” dedi.

Üç yıl sonra yeniden Beşiktaş’a dönen Vincent Aboubakar ile ilgili ise Sergen Yalçın “Aboubakar, salı günü gelene kadar kendi takımıyla antrenmanlara devam ettiğini söyledi. Hazır olduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. Biz de bugün itibariyle çok çabuk bir şekilde kadroya aldık. İlerleyen dakikalarda duruma göre değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.