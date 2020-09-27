Sergen Yalçın: Açıklama yaparsam sahanın içine gireceğim

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup oldu. Avrupa defterini kapatan siyah beyazlılar ligde de çok ağır bir yenilgi alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Mağlubiyetin ardından kısa bir konuşma yapan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncu grubuna gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

‘SORUMLULUK BENİM’

”Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyunsal hem de skor anlamında bizim için gerçekten zor bir gün oldu bugün. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsam sahanın içine, oyunculara gireceğim.

Teknik direktör benim, sorumlu benim. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Tekrardan söylüyorum, özür diliyorum taraftarlarımızdan.”

‘UMUT NAYİR VE LENS’İ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ’

Mücadele öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmediklerini açıklamıştı. Üç yıl sonra yeniden Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar ile ilgili ise Sergen Yalçın “Aboubakar, salı günü gelene kadar kendi takımıyla antrenmanlara devam ettiğini söyledi. Hazır olduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi. Biz de bugün itibariyle çok çabuk bir şekilde kadroya aldık. İlerleyen dakikalarda duruma göre değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bir yıl Fenerbahçe'de kiralık oynadıktan sonra Sunderland'dan Beşiktaş'a 2017 yılında transfer olan Jeremain Lens, siyah-beyazlı takımın formasını 102 kez terletti. Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Lens, 12 gol atarken 20 de asist yaptı.

Osmanlıspor'dan 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 2018 yılında transfer edilen Umut Nayir ise 2 yılda fazla forma şansı bulamadı. Bir sene Bursaspor'a kiralanan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol kaydetti.

Umut Nayir, 27 Ekim 2019 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray maçında attığı golle akıllarda yer etmişti.