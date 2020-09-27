Şampiyonlukta ‘Biz de varız’ dedi!

Trabzonspor oynamış olduğu futbolla şampiyonlukta iddiasının olduğunu gösterdi. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların zamanla uyum sağlaması ve performanslarını artırmasıyla beraber şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro oluştuğunu gördük. Defansta Edgar, orta sahada Baker ve santrforda Afobe'nin, takıma çok katkı sağladığını görmekteyiz. Fakat sahada en çok dikkat çeken şey, altyapıdan yetişen 5 futbolcu; Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan, ilk 11'deydi.

Çok çabuk, garanti ve öne doğru hızlı oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu altyapıdan gelen oyuncuların, iyi futboldaki katkıları çok büyük. Bütün takımlar altyapıya önem konusunda Trabzonspor'u örnek almalılar. Sağ bekte genç Serkan çok hızlı, tempolu, çok yetenekli ve mutlaka ilk 11'de devam etmeli. Trabzonspor, Serkan'ı kazanırsa 10 yıl sağ beke ihtiyaç duymaz.

Müsabakada Trabzonspor her iki kanadı da çok iyi kullandı. Sağda Serkan, solda da Marlon hücumlara çok katkı sağladı. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme, gerçek performanslarını ve yeteneklerini bu sezon ilk defa sahada gösterdiler. İki tane sürpriz isim vardı ki, bir tanesi Baker. Orta sahada oyunu her iki yönde de başarıyla oynarken ceza sahasına yapmış olduğu sürpriz derin koşularla adeta ikinci bir santrfor gibi hücuma katkı sağladı, gol attırdı.

Afobe ise 2 gol atmasına rağmen takım arkadaşlarıyla çok pas alışverişinde bulunmadı. Orta sahayla pas alışverişlerini geliştirirse gol atma şansı daha da yükselir. Trabzonspor'da geçen yıldan kalan öne geçtikten sonra psikolojik geriye çekilme sorunu devam etti. Orta saha Baker, A.Parmak ve Flavio daha yakın oynamalı. Trabzonspor takım ruhu oluşturma yolunda başarılı bir adım attı.