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Roberto Carlos ‘F.Bahçe kazanır’ dedi, Felipe Melo son derbiyi hatırlattı

Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde yorumlarda bulunan isimler arasında bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan efsanevi sol bek Roberto Carlos da yer aldı. Carlos, Fenerbahçe'yi favori gösterirken, Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalılarından Felipe Melo da Carlos'a son derbiyi hatırlattı!

15:56 -
Haberler Fenerbahçe
Roberto Carlos ‘F.Bahçe kazanır’ dedi, Felipe Melo son derbiyi hatırlattı

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 53 ülkede naklen yayınlanacak dev derbi öncesi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos açıklamalarda bulundu.

‘FENERBAHÇE KAZANIR’

“Türkiye'de bulunduğum 3 yıl boyunca bu büyük maçları oynamaktan gurur duydum. Ve eminim ki Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazanır. Haydi Fenerbahçe.”

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

MELO CARLOS'A CEVAP VERDİ: FENER AĞLAMA

Carlos’un paylaşımına Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo’dan yanıt geldi. “Roberto Carlos abi. Unutma son maçta kim kazandı. Sizi yine yeneceğiz. Şampiyon Cimbom! İmparator Fatih Terim. Fener ağlama.” Melo sözlerinin ardından bir klasik haline gelen dil çıkarma hareketini yaptı.

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Son güncelleme: 16:02 27.09.2020