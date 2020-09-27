NBA’de Los Angeles Lakers 10 yıl aradan sonra finale çıktı! LeBron James tarihe geçti

NBA’de Batı Konferansı Finalleri’nde serinin beşinci maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets’ı 117-107’lik skorla mağlup etti ve 10 yıl aradan sonra adını NBA Finalleri’ne yazdırdı.

LeBron James, 38 sayısının yanına 16 ribaund ve 10 da asist ekleyerek triple-double’a imza atarken maça damga vurdu. Anthony Davis ise 27 sayıyla galibiyete katkı verdi. Lakers, finalde Miami Heat veya Boston Celtics ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Denver’da Jerami Grant 20 sayı; Nikola Jokic ise 20 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Maçın ilk yarısında dizinden bir sakatlık geçiren Jamal Murray ise 19 sayı ve 8 asist kaydetti.

LeBron’dan tarihi başarı!

Bu sonuçla LeBron James de bir kez daha adını tarihe yazdırmayı başardı. Kariyerinde 10. kez finale yükselen LeBron, tarihte en çok final görmüş 4. oyuncu oldu.

Toplam 12 final ve 11 şampiyonluk elde eden Boston Celtics efsanesi Bill Russell; Russell’ın takım arkadaşı olan ve 11 finalde 10 şampiyonluğu bulunan Sam Jones ve 10 kez çıktığı final sahnesinde 5 kez Lakers’ta, bir kez de Milwaukee Bucks’ta yüzüğe sahip olan Kareem Abdul-Jabbar’ın ardından bu ulaşılması zor grubun arasına LeBron da girdi. İlk finalini ilk Cleveland Cavaliers macerasında yaşayan LeBron, ilk finalinden sonra üç sezon boyunca aynı sahneye çıkamadı ve Miami Heat’in yolunu tuttu. O günden sonra inanılmaz bir seri yakalayan LeBron James, 4’ü Heat formasıyla, 4’ü de ikinci Cleveland döneminde olmak üzere üst üste 8 sezon final oynadı.

Bu süreçte iki kez Miami Heat ile bir kez de Cavaliers’la şampiyonluk sevinci yaşayan LeBron, kariyerinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele verecek.

Tüm finallerin yüzde 13.5’inde o var!

Bu istatistik ilginç bir yüzde de oluştururken LeBron James tüm NBA Finalleri’nin yüzde 13.5’inde boy göstermiş oldu. 74 sezonun 10’unda sahneye çıkmayı başaran 35 yaşındaki süper yıldız adını tarihe çoktan altın harflerle yazdırmayı başardı.