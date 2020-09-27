Manisa FK’ya 6-1 yenilen Kocaelispor’da taraftarlar tesisi bastı: Futbolcu mu dövelim?

Misli.com 2. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti. Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri’nde toplandı.

Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, “Futbolcu mu dövelim?” diye sloganla attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kocaelispor ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Sarıyer’le 0-0 berabere kalmıştı.