MAÇ SONUCU | Tottenham 1-1 Newcastle United

Derleyen: Semih KALKAN | İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Geçen hafta Southampton’ı 5-2 yenen, hafta içerisinde de Avrupa Ligi’nde turlayan Jose Mourinho’nun ekibi, Newcastle karşısında galibiyeti 90+5’te çalan penaltı düdüğüyle kaçırdı!

25. dakikada Lucas Moura’nın golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, maçın sonundaki penaltıya kadar rakibine isabetli şut çektirmedi.

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SON DAKİKADA PENALTI KARARI!

Hakem Peter Bankes, 90+5’te Carroll ile hava topuna çıkan Dier’ın topa elle müdahale ettiğini belirtip Newcastle için beyaz noktayı gösterdi.

Ardından VAR ekranına bakan hakem Bankes, pozisyonda ofsayt olup olmadığını da inceledi. Ancak Tottenham’ın yoğun itirazları sonrasında penaltı kararı değişmedi.

Callum Wilson, 90+7’de penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı ve Newcastle United’ın da maç boyunca tek isabetli şutunu çekmiş oldu.

MAÇ SONU TEPKİ VE KIRMIZI KART

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra ev sahibi takım maçın hakemine büyük tepki gösterirken, Jose Mourinho’nun yardımcısı Joao Sacramento kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki takımda 3. haftayı 4’er puanla tamamladı.

MOURINHO CEZA ALMAKTAN ÇEKİNDİ!

Jose Mourinho maç sonunda yaptığı açıklamada takımının performansını beğendiğini belirtip, “İki puan kaybettik. Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Para vermek istersem, İngiltere Futbol Federasyonu’na değil hayır kurumlarına veririm” dedi.

Real Madrid’den kiralanan Gareth Bale de maçı tribünden takip etti.