MAÇ SONUCU | Roma 2-2 Juventus

İtalya Serie A’nın 2. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi takım 31. dakikada Jordan Veretout’un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Juventus 44’te Ronaldo ile yine penaltıdan cevap verdi: 1-1. Bu gole Roma 1 dakikada sonra yine Fransız orta saha oyuncusu Jordan Veretout ile cevap vererek bir kez daha öne geçti: 2-1.

Juventus, 62. dakikada Rabiot’nun ikinci sarıdan oyun dışına gönderilmesiyle 10 kişi kaldı.

Pirlo’nun öğrencileri eksik olmalarına rağmen beraberlik golünü buldu. 69. dakikada Danilo’nun ortasına çok iyi yükselen Ronaldo, kafa vuruşuyla kaleci Mirante’yi çaresiz bıraktı: 2-2.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken; Roma 1, Juventus ise 4 puana yükseldi.

Juventus’ta milli futbolcumuz Merih Demiral yedekler arasında yer alırken süre bulamadı.