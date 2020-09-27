MAÇ SONUCU | Bandırmaspor 2-2 Samsunspor

TFF 1. Lig’in 3. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4, konuk takım ise 5 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Hakan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Pote, kaleci Nurullah'ı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-0

33. dakikada RH Bandırmaspor’un golüne itiraz eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

60. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ahmethan'ın sert şutu filelere gitti. 1-1

69. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest atışta top Veli'ye çarparak ağlarla buluştu. 1-2

74. dakikada ceza sahası dışından Del Valle bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Suat Güz

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Emir Halilovic dk. 70), Berat Satılmış (Benhur Keser dk. 70), Mickael Franck Pote, İshak Çakmak, Michel Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak (Selçuk Alibaz dk. 72), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle

Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Samet Katanalp, Doğan Can Davas

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain (Guido Koçer dk. 72), Fernandes Mendes, Ahmethan Köse (Enes İslam İlkin dk. 87), Gökhan Alsan (Rahman Buğra Çağıran dk. 87), Muhsin Yıldırım (Oğuz Gürbulak dk. 46), Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Kevin Gnonher Boli (Veli Çetin dk. 36)

Yedekler: Furkan Köse, İlyas Kubilay Yavuz, Cedric Yameogo

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Mickael Franck Pote (dk. 32) (Bandırmaspor), Yonathan Del Valle (dk. 74) (Bandırmaspor), Ahmethan Köse (dk. 60) (Samsunspor), Oğuz Gürbulak (dk. 69) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Feyyaz Belen, İshak Çakmak, Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Vukan Savicevic, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Oğuz Gürbulak (Samsunspor)