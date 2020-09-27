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MAÇ SONUCU | Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor

Adana Demirspor, Ankaraspor'u Sinan Kurt ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle 3-1 mağlup etti.

19:18 -
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MAÇ SONUCU | Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ankaraspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Adana ekibi sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 3 puanda kalırken, konuk takım 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Stat: Osmanlı Stadyumu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

Ankaraspor: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya, Muzaffer Doğan (Eric Ayuk Mbu dk. 69), Doğukan Efe, Fatih Kızılkaya, Beykan Şimşek (Berk Yiğit Karadağ dk. 75), Berkay Anıl Demir, Tunahan Keskin, Barış Zeren (Ali Rıza Kılıç dk. 90+2)

Yedekler: Bayram Kılıç, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan

Teknik Direktör: Ali Güneş

Adana Demirspor: Emilijus Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Hamidou Traore, Joher Khadim Rassoul, Jakub Kosecki (Anıl Karaer dk. 80), Okan Alkan (Süleyman Koç dk. 51), Pa Amat Dibba (Kerim Avcı dk. 80), Mehmet Akyüz (Davide Lanzafame dk. 80), Tarık Çamdal, Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Sinan Kurt dk. 27)

Yedekler: Emre Selen, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 18 ve 56), Sinan Kurt (dk. 38) (Adana Demirspor), Beykan Şimşek (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Berkay Anıl Demir, Ali Ülgen (Ankaraspor)

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