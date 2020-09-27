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Luis Suarez resitalle başladı, Atletico Madrid 6-1 kazandı

İspanya La Liga'daki ilk maçına çıkan Atletico Madrid, Granada deplasmanından 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Madrid'in yeni transferi Luis Suarez yeni takımıyla ilk maçında oyuna 70. dakikada girdi ve 2 gol-1 asistlik performans sergiledi

SKOR DIŞ HABER
19:31 -
Haberler Futbol
Luis Suarez resitalle başladı, Atletico Madrid 6-1 kazandı

İspanya La Liga’da 3. hafta karşılaşmaları oynanırken sezonun ilk maçına çıkan Atletico Madrid, Granada deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Diego Costa’nın golüyle 1-0 öne geçen Atletico Madrid ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Maçtaki ilk golün asistini yapan Angel Correa, 47. dakikada takımını 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Granada karşısında üstünlüğünü sağlayan Atletico Madrid’de 65’te Joao Felix takımının üçüncü golünü atarken asist yine Correa’dan geldi.

Madrid ekibinin yeni transferi Luis Suarez 70. dakikada Diego Costa’nın yerine oyuna girdi ve 103 saniye sonra, kendisinden 1 dakika sonra oyuna giren Marcos Llorente’nin attığı golün asistini yaptı.

Madrid serüvenine hızlı başlayan Uruguaylı forvet 85. ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu 6-1 olarak belirlerken karşılaşmayı 2 gol 1 asistle tamamladı.

Atletico Madrid luis suarez