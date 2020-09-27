Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Konya Büyükşehir Stadı’ndaki mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

ABOUBAKAR'IN LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş, Porto'dan transferini tamamladığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Aboubakar, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu akşam forma giyebilecek. , sakatlığı bulunan Atiba ile henüz hazır olmayan N’Koudou ve lisansı çıkmayan De Souza kadroda yer almadı.

KONYA'NIN İLK MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk haftayı bay geçen Konyaspor, Süper Lig'in ikinci hafta maçında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş ise, ilk iki maçında 4 puan çıkarmayı başardı.