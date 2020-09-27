Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri! Kartal deplasmanda yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Son olarak Avrupa’ya veda eden Beşiktaş, bu akşamki Konya deplasmanından da mağlup ayrılan taraf oldu. Konya bu sonuç ile ilk üç puanını alırken, siyah-beyazlılar 4 puanda kaldı. İşte Konyaspor Beşiktaş maçından gelişmeler ve maçın özeti…

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

-Dakika 25′ Düşük tempoda seyreden maçta iki takım da pozisyon ararken oldukça zorlanıyor.

-GOL! Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması hazırlıksız yakalandı. Geriye dönmekte geciken Beşiktaş savunmasının dağınıklığını fark eden Ömer Ali Şahiner hızlıca ortaladı, Levan Shengelia'nın kafa golüyle skor 1-0 oldu! Beşiktaş, Süper Lig'de geçen sezon korner organizasyonundan gol yemeyen tek takımdı.

-Dakika 46′ Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Wellinton'un yerine Vida, Atakan Üner'in yerine yeni transfer Aboubakar oyuna dahil oldu.

-Dakika 48′ Aboubakar'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Adem Ljajic, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu ama yan hakem ofsaytı tespit etti ve golü geçersiz kıldı.

-GOL! Konyaspor'un hızlı atağında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Artem Kravets sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Kravets, açısı kapalı olmasına rağmen sert şutla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Konyaspor'un kaleyi bulan ikinci şutu da golle sonuçlandı.

-GOL! Beşiktaş'ta bir savunma hatası daha! Vida'nın geri pasında araya giren Kravets, boş pozisyondaki takım arkadaşı Shengelia'ya pasını verdi. Shengelia bekletmeden yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

-GOL! Domagoj Vida'nın yaptırdığı penaltı sonrasında topun başına geçen Kravets skoru 4-0'a getiren golü attı. Ukraynalı forvet Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 maçta dördüncü golünü atmış oldu.

-GOL! Sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Gökhan Töre, rakiplerinden sıyrıldı ve yaptığı vuruşla topu ağlara attı: 4-1

BEŞİKTAŞ SAVUNMASI PARAMPARÇA!

Beşiktaş'ta Wellinton'un yerine ikinci yarıda oyuna giren Domagoj Vida da yaptığı hatalarla maça damga vurdu. Karşılaşmanın 78. dakikasında kaleci Ersin'e dönmek isteyen Vida'nın pasını Kravets araya girerek topu kaptı ve ceza sahası içindeki Shengelia'ya aktardı. Shengelia ise bekletmeden yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra yine Domagoj Vida sahnedeydi. Ceza sahası içinde topla buluşan Farouk Miya'ya yaptığı müdahale sonrasında penaltıya sebebiyet veren Hırvat stoper sarı kartla cezalandırıldı. Topun başına geçen Kravets ise topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı ve Beşiktaş'a karşı oynadığı dördüncü maçında dördüncü golünü atmış oldu.

YENİ TRANSFER ABOUBAKAR İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.