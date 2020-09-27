Jamie Vardy hat-trick yaptı, Pep Guardiola kariyerinde ilki yaşadı!

İngiltere Premier Lig’e hızlı bir başlangıç yapan Leicester City, 3. hafta karşılaşmasında Manchester City’ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Riyad Mahrez’in attığı golle 1-0 öne geçen Manchester City, 37’de Jamie Vardy’nin penaltı golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Leicester City, 54’te yine Vardy’nin golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağlarken 4 dakika sonra kazanılan penaltı vuruşunu İngiliz futbolcu gole çevirdi ve durumu 3-1 yaptı. Vardy’nin hat-trick yaptığı maçta 3-1 öne geçen Leicester City, 77. dakikada James Maddison’un ceza sahası dışından harika şutuyla durumu 4-1’e taşıdı.

Üst üste gelen gollerle şoke olan City, 84’te savunma oyuncusu Nathan Ake ile durumu 4-2’ye getirse de, maçtaki gol perdesini 88. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Youri Tielemans kapattı ve Leicester City sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 3’te 3 yapan Leicester City 9 puanla liderlik koltuğuna yerleşirken, bir maçı eksik Manchster City ise 3 puanda kaldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve 47. dakikada sarı kart gördü.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde 686 maç sonra çalıştırdığı takımın kalesinde ilk kez 5 gol gördü.