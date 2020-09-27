Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray Fenerbahçe derbisi BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE DERBİDE TAM KADRO

Sezonun tartışmasız transfer şampiyonu olan ve son olarak kadrosunu Aston Villa'dan ünlü golcü Samatta ile güçlendiren Fenerbahçe'de derbi öncesi eksik bulunmuyor. Sezona iki galibiyet ile başlayan Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Muslera ile Saracchi ve Emre Akbaba forma giyemeyecek.

GALATASARAY SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Belhanda, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Mame Thiam, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Jose Ernesto Sosa, Ferdi, Samatta