Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Derbide gol sesi çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftası derbi maça sahne oldu. TT Arena’da karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine üstünlük kuramazken, derbiye kartlar damgasını vurdu. Gol fırsatlarını değerlendiremeyen Galatasaray ve Fenerbahçe bu sonuçla birer puana razı olurken, sarı kırmızılılar 7 puan, konuk ekip Fenerbahçe ise 5 puanda kaldı. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının dakika dakika özeti.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

6′ Maçın ilk net pozisyonu! Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından attığı sert şutu Altay parmaklarının ucuyla iyi bir refleksle kornere çeldi.

7′ Seyircisiz oynanan derbide stat dışından saha zeminine meşale gönderildi! Saha görevlisi yabancı maddeye sahadan çıkardı ve oyun yeniden başladı.

SARI KART! 12′ Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'nın ayağına yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART! 15′ Galatasaray'da Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe gole yaklaştı! 18′ Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

NET FIRSAT KAÇTI! 20′ Galatasaray, Arda Turan'la gole çok yaklaştı. Omar'ın ortasında Arda iyi bir kafa vuruşu yaptı. Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

23'üncü dakikada Galatasaray'ın hızlı atağında Falcao topu önüne almak isterken Tisserand elle oynadı. Ceza sahasının çok yakınında olan pozisyonda hakem serbest vuruşu işaret etti ve Tisserand'a sarı kart çıktı.

26'ıncı dakikada ceza sahası dışına açılan topu ayak içiyle uzak köşeye gönderen Linnes'in şutunu Altay güçlükle kornere çeldi.

AĞLARA GİDEN TOP GOL DEĞERİ KAZANMADI! 36′ Galatasaray'da Feghouli ceza alanında buluştuğu topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

Derbide ilk yarıda bol pozisyon vardı ancak gol sesi çıkmadı.

Galatasaray'ın santrasıyla ikinci yarı başladı. Valencia'nın sert şutu Marcao'nun sırtında patladı. Bir süre yerde yatan yıldız oyuncu daha sonra oyuna devam etti.

SARI KART! 46′ Radamel Falcao, Ozan Tufan'ın yüzüne doğru eliyle yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

PENALTI BEKLENTİSİ! Fenerbahçe'de Valencia, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, sarı lacivertliler pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı sert şut direk dibinden auta gitti.

KARTLAR ÜST ÜSTE! Deniz Türüç'ü formasından çeken Arda Turan ve Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Taylan Antalyalı sarı kartla cezalandırıldı.

65′ Galatasaray'ın gole yaklaştığı an! Linnes'ten iyi bir pas alan Arda Turan soldan ceza sahasına doğru yöneldi. İçeriye giren Arda'nın savunmadan seken sert şutunu Altay ters ayakla yakalanmasına rağmen iyi kurtardı.

SARI KART! 69′ Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Arda Turan'a arkadan yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

70′ Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Fatih Terim kaptan Arda Turan, Feghouli ve Falcao'nun yerine Diagne, Babel ve Etebo üçlüsünü sahaya sürdü.

GALATASARAY'DAN TEHLİKE! 74' Emre Kılınç'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

SARI KART! 82′ Fenerbahçe'nin kontra atağında Etebo Ozan Tufan'ı arkadan çekerek yere indirdi. Hakem Alı Palabıyık Nijeryalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Ancak Fenerbahçe yedek kulübesi oyunu durdurup atağı kestiği için hakeme tepki gösterdi.

GALATASARAY'DA ÇİFT SARI KART! Galatasaray'da Marcao, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hemen ardından Younes Belhanda, Mauricio Lemos'a yaptığı faül için sarı kart çıktı.

10 YENİ İSMİN DERBİ HEYECANI Fenerbahçe´de ilk 11'de sahaya çıkan yeni transferlerden Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia, Mame Thiam ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisinde görev aldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Samatta ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 6 SEZONDUR KAYBETMİYOR Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin deplasmanda kaybetmeme serisi 6 maça çıktı.