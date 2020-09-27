Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR’ı belli oldu!

Süper Lig’de 3. hafta Galatasaray – Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. TFF, karşılaşmaya saatler kala Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi’ni açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre dev maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran bu zorlu karşılaşmada görev yapacak.
İşte günün maçlarının hakemleri VAR görevlendirmeleri:
13.30 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş
16.00 Demir Grup Sivasspor – MKE Ankaragücü
19.00 Galatasaray – Fenerbahçe