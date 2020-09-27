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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR’ı belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oturacak. TFF ayrıca günün maçlarının VAR görevlendirmelerini de duyurdu.

12:19 -
Haberler Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR’ı belli oldu!

Süper Lig’de 3. hafta Galatasaray – Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. TFF, karşılaşmaya saatler kala Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi’ni açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre dev maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran bu zorlu karşılaşmada görev yapacak.

İşte günün maçlarının hakemleri VAR görevlendirmeleri:

13.30 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor

  • HAKEM: Fırat Aydınus
  • VAR: Özgüç Türkalp
  • AVAR: Erdinç Sezertam

16.00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş

  • HAKEM: Abdulkadir Bitigen
  • VAR: Atilla Karaoğlan
  • AVAR: Tarık Ongun

16.00 Demir Grup Sivasspor – MKE Ankaragücü

  • HAKEM: Arda Kardeşler
  • VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
  • AVAR: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Galatasaray – Fenerbahçe

  • HAKEM: Ali Palabıyık
  • VAR: Alper Ulusoy
  • AVAR: Serkan Tokat
  • AVAR: Bahattin Duran
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