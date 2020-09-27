Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR’ı belli oldu!

Süper Lig’de 3. hafta Galatasaray – Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. TFF, karşılaşmaya saatler kala Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi’ni açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre dev maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran bu zorlu karşılaşmada görev yapacak.

İşte günün maçlarının hakemleri VAR görevlendirmeleri:

13.30 Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor

HAKEM: Fırat Aydınus

VAR: Özgüç Türkalp

AVAR: Erdinç Sezertam

16.00 İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

VAR: Atilla Karaoğlan

AVAR: Tarık Ongun

16.00 Demir Grup Sivasspor – MKE Ankaragücü

HAKEM: Arda Kardeşler

VAR: Mustafa Öğretmenoğlu

AVAR: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Galatasaray – Fenerbahçe