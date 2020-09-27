Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Skor editörleri iki takımı değerlendirdi

Süper Lig’de merakla beklenen mücadele, Türk futbolunun klasiği, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Saat 19.00'da Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başlayacak mücadelede ezeli rakiplerin taraftarları televizyonlarının başında heyecana ortak olacak. Son maçta Kadıköy'de 3-1 kazanarak Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 20 yıllık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray formuyla avantajlı görünüyor.

Galatasaray deplasmanında son 5 sezondur yenilmeyen Fenerbahçe ise deneyimli ve etkili ayaklarına güvenirken, maçın seyircisiz oynanacak olmasını da avantaja çevirip kritik bir galibiyet elde etmek ve erkenden puan farkının açılmasını engellemek istiyor. İki dev çınar, ligde bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sini Fenerbahçe, 34’ünü Galatasaray kazandı. Geriye kalan 42 maç ise berabere bitti.

Dev müsabaka öncesi Skor editörlerinden Alican Özcan ve Tarık Eryiğit, iki takımın oyununu, ve son durumlarını analiz etti.

Galatasaray’ın en büyük kozu hücum gücü

ANALİZ / TARIK ERYİĞİT Geçen sezon pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yeninde başlayan lige çok kötü dönen ve oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray, bu sezona beklentilerin de üzerinde başladı. Süper Lig’de ve Avrupa’da oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, ligin en formda takımları arasında yer aldı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği önde baskı yapan ve hücum ağırlıklı takım formatını uygulamakta oldukça başarılı olan Galatasaray’da, birçok futbolcu da geçmiş yıllara göre sezona daha iyi başladı. Performansları merak konusu olan Taylan Antalyalı, Belhanda ve Marcao, yüksek formları ile Galatasaray’ın başarılı sonuçlar almasına katkı sağladı. Ancak Galatasaray’ın dikkat çeken en büyük özelliği orta saha ve savunmadan çok, hücum bölgesindeki alternatiflerin çokluğu…

SORU İŞARETLİ FUTBOLCULAR BİLE İYİ DURUMDA

Falcao, Feghouli, Babel, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne gibi isimler, Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Üstelik bu futbolcuların büyük kısmı, sezona formda başladı. Genelde sezon başlarına temposuz başlayan Feghouli, saha içinden çok saha dışı ile gündem olan Diagne ve iki yıldır doğru düzgün futbol oynamayan Arda Turan bile, belki de Fatih Terim’in bile beklediğinden daha iyi durumda…

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde de en büyük kozu bu geniş hücum gücü olacak. Fatih Terim’in oyun sisteminde değişime gitmesi ile birlikte forvet arkasından orta sahanın ortasına geçen Belhanda’nın kendisini bulması da, Galatasaray’ın derbide hücum varyasyonlarını çoğaltmasında etkin rol oynayacak.

BELHANDA SİNİRİNE HAKİM OLABİLİRSE…

Tabi Belhanda’nın stres seviyesi yüksek maçlarda bir el bombası gibi her an kırmızı kart görme riski olduğunun da altını çizmek gerek… Önemli maçlarda sorumluluk almaktan kaçınan, gereksiz kart gören, oyundan kopan Belhanda’nın, Fenerbahçe derbisinde nasıl bir ruh halinde olacağı soru işareti… Bu sezon başında takımın orta sahada değişmez ismi olmayı başaran ve sergilediği futbolla Galatasaray’a büyük katkı sağlayan Belhanda, eğer sinirine hakim olmayı da başarabilirse, derbiye damga vurabilir. Savunmaya dönük defansif orta saha transferinde geç kalınması nedeniyle o bölgeye çekilen, aslına 10 numara olan Taylan Antalyalı’nın yüksek enerjisi de, sarı-kırmızılı ekibin orta sahasını rahatlattı. Hem top kesen hem de topu oyuna sokma becerisi olan 25 yaşındaki futbolcu, derbide takımın enerji deposu olmaya aday…

SAVUNMADA SIKINTI VAR

Orta sahada ve hücum bölgesinde pek sıkıntısı yokmuş gibi görünen Galatasaray’da en büyük sıkıntı savunma… Şimdiye kadar oynadığı dört maçı da kazanmasına rağmen rakiplerine ciddi pozisyonlar veren sarı-kırmızılı ekip, savunmada pek güven vermiyor. Hücuma dönük iki beke sahip olan, stoperlerin önünde oynayan Taylan Antalyalı’nın da savunmadan çok hücum yönünün güçlü olması, çoğu zaman rakip forvetlerin Marcao ve Luyindama ile baş başa kalmasına neden oluyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan Marcao, Fransız kulüplerinin transfer listesine girerken, Luyindama eski günlerini aratan bir görüntü sergiliyor. En büyük özelliği olan hızını biraz yitirmiş gibi görünen Demokratik Kongolu stoperin, yaşadığı ağır sakatlığın etkisinden kurtulamadığı gözleniyor. Kolay çalım yiyen ve pozisyon hatası da yapan Luyindama, Galatasaray’ın en zayıf halkası durumunda…

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Şimdiye kadar Marcao bu açığı kapatmaya çalışıp, belirli oranda da başarılı olurken, hücum bölgesini baştan aşağıya yenileyen ve önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe karşısında tek başına yeterli olmayabilir. Kaleci Fatih de Muslera’nın sakatlığında kalesinde yüzde yüz güven veren bir görüntü sergilemiyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi Luyindama dışında eksik bir yönü göze çarpmayan Galatasaray, henüz temposunu bulamamış rakibi karşısında bir adım önde…

Erol Bulut’un kritik sınavı! Her şeyden daha önemli bir gerçek: Galatasaray derbisi

ANALİZ / ALİCAN ÖZCAN Felaketlerle dolu iki sezonun ardından takımın bütün iskeletini değiştiren ve çok önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, henüz beklenen kabuk değişimini tamamlayabilmiş değil. Birçok mevkideki eksiklerini gideren sarı lacivertliler, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki oyun planını henüz oturtamadı.

Malatya ve Alanya’daki futbol anlayışını Fenerbahçe’de hayata geçirmek konusunda henüz sancılar yaşayan Bulut, son oynanan Hatayspor maçındaki değişiklikleri ile eleştirilerden kaçamadı. Alışık olunan hücum anlayışı yerine puan kaybetmemek için yapılan oyuncu değişiklikleri Fenerbahçe camiasında karşılık bulmadı.

İlk hafta oynanan Rizespor maçını son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle kazanan Fenerbahçe, aradan geçen 180 dakikada beklenen performansı sergileyemedi. Oluşturulan kadronun, son yapılan santfor Mbwana Samatta transferi ile gelecek için umut vadeden bir potansiyele sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Ancak Erol Bulut’un önünde camia ve ülke açısından her şeyden daha önemli bir gerçek var: Galatasaray derbisi.

EN ZORU YENİLENMEK!

Fenerbahçe’nin yaptığı nokta transferler, şüphesiz kalite bakımında takımı son yıllarda olmadığı kadar yukarı seviyeye taşıdı. Yapılan 14 transferle takım neredeyse baştan yaratıldı ve bu oyuncuların birçoğu ilk 11’de oynamak üzere transfer edildi. Ancak bu durum oyuncular arasındaki iletişimin zayıflığını da beraberinde getirdi. Üstelik yeni hoca ile gelen yeni futbol anlayışını, ilk kez birlikte oynayacak bir oyuncu grubuna işleyebilmek maharet isteyen bir durum. Erol Bulut’un bu handikapı bir an önce aşabilmesi için fazla vakti yok. Karşısında ise, geçen seneki iskeletinin çoğunu korumuş ve lige 4’te 4’le başlayan bir ezeli rakip var.

UYUMSUZ KALİTE BELA OLABİLİR

Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte Caner Erkin şüphesiz ligin en iyi bek ikilisi. Ve Fenerbahçe’nin ilk iki haftada ayakta kalan iki ismi. Ancak henüz oturmayan tandem nedeniyle aradaki bağ kurulabilmiş değil. Tisserand-Lemos ikilisiyle birlikte zamanla başarılı bir dörtlü oluşabilir ancak Galatasaray derbisi öncesi soru işaretinin en büyük olduğu bölge savunmanın göbeği ve muhtemelen ilk 11’de Zanka-Lemos ikilisini göreceğiz. Üstelik formda Diagne-Falcao-Belhanda üçlüsü karşısında işleri hiç kolay değil. Geçen sezon takımın savunmadaki en güçlü oyuncusu olan, orta sahanın güvencesi Luiz Gustavo da bu yıla iyi başlamayan isimlerden. Güçlü Galatasaray hücumcularını karşılayacak olan Gustavo’nun performansı Fenerbahçe için belirleyici etken olacak.

AYAĞININ TOZUYLA SAMATTA!

Fenerbahçe’nin ilk iki maçta oturmayan oyun anlayışının en büyük nedeni kaliteli forvet eksikliği. Vedat Muriqi’nin boşluğunun Michael Frey ile doldurulamayacağı bilinen bir gerçekti. Forvet transferi gelene kadar Enner Valencia, Mame Thiam, Mert Hakan ve Jose Sosa gibi isimlerle bu eksiği kapatmayı planlayan ‘Sarı Kanarya’ için işler beklenildiği gibi gitmedi. Ancak Aston Villa’nın hazırlık kampına katılan ve transfer olmadan saatler öncesinde bile antrenman yapan Samatta bu derde ilaç olacaktır. Takımda henüz kimseyi tanımıyor olması bir handikap ancak bu durum zaten yeni kurulan kadrosuyla Fenerbahçe’de tüm mevkiler için geçerli. Bu nedenle sonucunun ne olacağını bildiğiniz Frey’i ilk 11’de oynatmak yerine, ilk maçında patlama yapma ihtimali daha yüksek olan Samatta’nın oynaması en doğru hamle olacaktır.

İKİ KAT FAZLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDALAR

Tüm bu uyumsuz görüntüye rağmen Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin her türlü sonuca açık olduğunu biliyoruz. Özellikle takımdaki Caner Erkin, Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Serdar Aziz gibi isimlerin yanı sıra, teknik ekipteki Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve Emre Belözoğlu’nun varlığı maçın öneminin farkına varılması açısından çok önemli. Ancak sonucu belirleyecek olan saha içindeki performans olacak. Fenerbahçe bu kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını sağlayacak, maçın her anında oyunun kaderini değiştirebilecek sihirli ayaklara sahip. Mağlubiyet halinde, henüz 3. hafta sonunda ezeli rakiple aradaki farkın 5’e çıkacak olma ihtimaliyle karşılaşmak istemeyeceklerdir. Bu durumla karşılaşmamak için formda ezeli rakip karşısında iki kat daha fazla mücadele etmek zorundalar…