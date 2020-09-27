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Fenerbahçe’de yeni transfer Samatta, derbide oynamak istiyor: ‘Hazırım, forma bekliyorum’

Fenerbahçe'deki ilk idmanının ardından Erol Bulut'la görüşen Tanzanyalı forvet Samatta, "Hazırım, sizden forma bekliyorum. Böyle önemli bir maçta takımla olmak istiyorum" dedi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
10:52 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de yeni transfer Samatta, derbide oynamak istiyor: ‘Hazırım, forma bekliyorum’

Dev derbi öncesi Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta’nın hemen forma giymek istemesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İlk antrenmanına çıktıktan sonra Teknik Direktör Erol Bulut ile görüşen Tanzanyalı forvet, “Kulüp ve camia adına büyük önem taşıyan bu maçta takımla olmak istiyorum” dedi.

Aston Villa ile hazırlık maçları oynadığını ve sezon öncesi kampına katıldığı için kondisyon problemi yaşamadığını belirten Samatta, “Hazırım. Sizden bu önemli maç için forma bekliyorum” diyerek Galatasaray’a karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini dile getirdi.

Oyuncusunun bu arzusundan dolayı memnun olan Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız golcüye ilk 11’de şans verip vermeyeceğine ise maç saatinde karar verecek.

Fenerbahçe Mbwana Samatta Sercan Hamzaoğlu
Son güncelleme: 11:05 27.09.2020