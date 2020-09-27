Fatih Terim: Birkaç oyuncumuzda ışığı göremedik

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim, son paslardaki kararlardan memnun olmadığını dile getirirken, yoğun maç temposunun oyuncularını yıprattığını söyledi.

Fatih Terim’in derbi sonrasındaki sözleri şöyle;

*Derbi öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da önemli. Arka arkaya oynanan maçlarda, oyuncularımızın istikrar performansı da önemli. Bugün onu pek bulamadık. Bugün pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak oyunu da düzeltme imkanı olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez de gole yaklaştık ancak bulamadık. Arka arkaya maçlar… Belki bazen ne kadar oyuncu değişikliği yaparsak yapalım, 3-4 günde oynanan maçlar oyuncuları yıpratabiliyor. Kendi sahamızda kazanmak isterdik.

*Pozisyona girmek memnun eder. Ama asıl isteğim oynadığımız oyunu biraz daha ileriye taşımak. Mevcut bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamak istiyoruz. Oyunda istikrar kadar futbolcunun istikrarı da çok önemlidir. Bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki bir gol telafi ederdi. Çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları iyi verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi.

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*Her kayıp bizim için üzüntü vericidir. O kadar çok maçımız var ki bunları kim bilir kaç kez konuşacağız. Ümit ediyorum çok az konuşuruz. O zaman iyi gidiyoruz demektir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow’a hazırlanacağız. Döneceğiz, Kasımpaşa’yla oynayacağız.

*Sarı kartlarda hakemin bonkör davrandığını düşünüyorum. Sarıyı severiz ancak sadece Galatasaray’ın armasında.

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